Почему хвойные деревья лучше сажать осенью: как правильно ухаживать

Конец лета и начало осени – подходящее время для посадки хвойных и вечнозеленых растений. Почва после летней жары еще хорошо прогрета, а температура воздуха уже снижается, поэтому растения теряют меньше влаги и успевают укорениться до первых сильных морозов.

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Если посадить растения слишком поздно, корневая система может не успеть достаточно развиться к зиме. Подробности рассказало издание Deccoria.

Почему хвойные растения лучше сажать в начале осени

После летней жары почва еще долго сохраняет тепло. В то же время более прохладный воздух уменьшает испарение воды, поэтому растение может направить больше сил на развитие корней.

Это особенно важно для хвойных и вечнозеленых культур, которые не сбрасывают листья или хвою на зиму. Они продолжают терять влагу даже в холодное время года, поэтому хорошо сформированная корневая система помогает им пережить зиму.

Оптимально высаживать такие растения примерно за 4–6 недель до сильных заморозков. За это время они успеют укорениться и лучше подготовиться к холодам.

Какие хвойные можно сажать осенью

Для осенней посадки подходит немало популярных садовых растений.

Туя , в частности сорт Smaragd, хорошо подходит для создания густой живой изгороди и сохраняет насыщенный зеленый цвет зимой.

, в частности сорт Smaragd, хорошо подходит для создания густой живой изгороди и сохраняет насыщенный зеленый цвет зимой. Можжевельник можно использовать как для живых изгородей, так и для одиночных посадок на клумбах.

можно использовать как для живых изгородей, так и для одиночных посадок на клумбах. Кипарисовики имеют мягкие декоративные побеги и хорошо дополняют садовые композиции.

имеют мягкие декоративные побеги и хорошо дополняют садовые композиции. Тис нормально переносит затенение и растет довольно медленно, поэтому его не нужно часто формировать.

нормально переносит затенение и растет довольно медленно, поэтому его не нужно часто формировать. Сербская ель имеет узкую крону и занимает относительно мало места.

имеет узкую крону и занимает относительно мало места. Горная сосна подойдет для небольших садов, альпийских горок и клумб. Она растет медленно и сохраняет компактную форму.

подойдет для небольших садов, альпийских горок и клумб. Она растет медленно и сохраняет компактную форму. Среди вечнозелёных растений осенью также можно высаживать падуб, который имеет тёмно-зелёные блестящие листья, а некоторые женские сорта при наличии рядом мужского растения образуют красные ягоды.

Растения с открытой корневой системой лучше всего высаживать именно в период покоя — весной или осенью.

Как правильно посадить хвойные

Прежде всего следует правильно подобрать место. Можжевельники и туи лучше растут на солнце, тогда как тисы и некоторые кипарисовики переносят полутень. Молодые растения желательно защищать от сильного ветра, поскольку он ускоряет потерю влаги из хвои.

Большинство хвойных предпочитают рыхлую, хорошо дренированную, слабокислую и богатую гумусом почву. Тяжелую глинистую почву можно улучшить песком или компостом. В слишком бедную и песчаную почву добавляют торф или хорошо перепревший компост.

Посадочную яму делают шире и глубже корневого кома. Растение устанавливают так, чтобы корневая шейка оставалась примерно на уровне поверхности земли. Если у саженца открытые корни, их нужно осторожно расправить, не сгибая. После этого яму засыпают землёй, почву немного уплотняют и обильно поливают.

На каком расстоянии сажать растения

Расстояние зависит от вида растения и его назначения.

Например, туи сорта "Смарагд" для живой изгороди обычно высаживают примерно через 50–60 сантиметров.

Крупные хвойные деревья, которые со временем должны образовать плотную зеленую стену, требуют значительно больше пространства – иногда 3–5 метров. Для одиночных посадок нужно учитывать будущую ширину кроны взрослого растения.

Как ухаживать за хвойными после посадки

После посадки хвойные растения нужно регулярно поливать вплоть до наступления устойчивых морозов. Это один из важнейших этапов ухода. Вечнозеленые растения испаряют воду через хвою в течение всего года, но зимой, когда земля промерзает, не могут восполнять её запасы. Именно поэтому растения нередко страдают не столько от мороза, сколько от так называемой физиологической засухи.

Если зимой наступает длительная оттепель и земля оттаивает, стоит проверить её влажность. При необходимости растения можно немного полить.

Вокруг ствола желательно разложить слой коры или листьев. Такая мульча уменьшает испарение воды и защищает корни от резких перепадов температуры.

В конце сентября или в начале октября можно внести удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора. Они способствуют укреплению тканей и повышают устойчивость растений к морозам. А вот азотных удобрений осенью лучше избегать, поскольку они стимулируют появление молодых побегов, которые могут не успеть окрепнуть к зиме.

Молодые и более чувствительные растения перед сильными морозами можно накрыть агроволокном или джутом. Такое укрытие защищает от холодного ветра и зимнего солнца, но при этом пропускает воздух и влагу.

Колоновидные сорта туй и можжевельников также можно аккуратно обвязать мягким шнурком, чтобы ветки не ломались под тяжестью мокрого снега.

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