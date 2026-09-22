Что нужно сделать с батареями перед началом отопительного сезона: это поможет сэкономить

После нескольких месяцев простоя на радиаторах может скопиться гораздо больше пыли, чем кажется на первый взгляд. Особую проблему представляют труднодоступные уголки, поскольку обычной тряпкой часто не дотянуться до них.

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Поэтому стоит должным образом подготовить радиаторы, прежде чем они снова начнут интенсивно работать. Простое домашнее средство можно использовать быстро и без хлопот, пишет OBOZ.UA.

Перед началом отопительного сезона стоит позаботиться о радиаторах, чтобы подготовить их к предстоящим холодным дням. Для этого нам нужно избавиться от грязи, которая скапливается внутри них. Это не только эстетическая проблема, но и влияет на наше здоровье и работу системы отопления.

Когда радиаторы включены, тёплый воздух поднимает накопившуюся пыль, что значительно снижает качество воздуха в доме и потенциально ухудшает наше самочувствие. Это особенно касается людей, страдающих аллергией.

Более того, запыленный радиатор не только влияет на наше самочувствие, но и может увеличить наши счета, поскольку он дольше нагревается.

Поэтому стоит воспользоваться простым домашним методом, который удалит пыль без хлопот, связанных с ручным вытиранием её из каждого уголка. Все, что вам понадобится, — это мусорный пакет и фен.

Мы приклеиваем пакет скотчем под радиатором и направляем сильный поток воздуха от фена сверху. Это сдует пыль, скопившуюся в радиаторах, и грязь будет попадать в пакет, что избавит нас от дополнительной уборки.

Это простое решение работает главным образом потому, что позволяет добраться до мест, которые невозможно эффективно очистить обычной тряпкой. Сильный воздушный поток удаляет пыль, попавшую между ребрами радиатора и в труднодоступные углы .

Это позволяет ничему не препятствовать свободному потоку тёплого воздуха, и радиатор может более эффективно отдавать тепло в помещение. На практике это означает, что он быстрее достигает желаемой температуры, без необходимости устанавливать отопление на более высокий уровень мощности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели новые правила государственного надзора, которые должны помочь снизить риск отключений отопления для потребителей и выявлять проблемы с теплом ещё до начала отопительного сезона. Теперь теплокоммунэнерго с частыми авариями и перебоями будут проверять чаще и строже.

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