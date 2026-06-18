Порывы труб и перебои с отоплением будут иметь последствия: в Украине изменили правила для тепловиков

В Украине ввели новые правила государственного надзора, которые должны помочь снизить риск отключений отопления для потребителей и выявлять проблемы с теплоснабжением еще до начала отопительного сезона. Теперь теплокоммунэнерго, у которых часто происходят аварии и перебои, будут проверять чаще и строже.

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Такие изменения уже утвердил Кабинет министров постановлением № 747 от 10 июня 2026 года. Разъяснения к документу предоставил Госэнергонадзор.

Новые проверки отопления: основные изменения и чего ожидать

Первое, что нужно понимать: для жителей многоэтажек это не означает автоматического улучшения услуг или снижения тарифов. Идея правительства другая – предотвращать аварии и перебои с теплом за счет усиленного контроля за наиболее проблемными предприятиями.

Государство фактически меняет принцип проверок теплокоммунэнерго и других предприятий, отвечающих за теплоснабжение. Чаще будут проверять тех, у кого были аварии, нарушения или проблемы с теплоснабжением, а предприятия с "хорошей историей" будут попадать под контроль реже.

Что меняется на практике:

если компания регулярно допускает порывы сетей, аварии или сбои в отопительном сезоне, она попадет в категорию высокого риска и будет чаще проходить проверки;

и будет чаще проходить проверки; если предприятие работает стабильно и выполняет требования законодательства, количество проверок для него уменьшится.

Как будут определять "проблемных" тепловиков

По результатам специальной оценки предприятия будут отнесены к категориям высокого, среднего или незначительного риска. Именно от этого будет зависеть периодичность плановых проверок со стороны Госэнергонадзора.

При оценке рисков Госэнергонадзор будет учитывать не только количество нарушений, но и их влияние на потребителей. В частности, будут учитываться аварии и технологические нарушения, из-за которых без тепла оставались жилые дома, больницы, школы, детские сады и объекты критической инфраструктуры. Также будут учитываться результаты предыдущих проверок и выполнение выданных предписаний.

Отдельные критерии оценки рисков для сферы теплоснабжения в Украине вводятся впервые. Ранее правила оценки для тепловой и электроэнергетической отраслей были объединены в одном документе. Правительство считает, что из-за различной специфики этих сфер такой подход не позволял в полной мере учитывать риски, связанные именно с прохождением отопительного сезона и состоянием теплосетей.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украину переведут на модель "энергетических сот". В перспективе для потребителей это должно уменьшить количество и продолжительность отключений света.

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