Что нельзя сажать возле малины: распространенная ошибка дачников

Малина хорошо плодоносит только тогда, когда растет в правильном окружении. Некоторые растения могут подавлять ее развитие, истощать почву или повышать риск болезней.

Видео дня

Поэтому при планировании участка важно учитывать и уход за кустами, и правильное соседство. OBOZ.UA рассказывает, какие культуры стоит посадить рядом с малиной, а какие – нежелательно.

Какие растения не стоит сажать рядом с малиной

Одними из худших соседей для малины считают пасленовые культуры. Речь идет прежде всего о помидорах, картофеле и баклажанах. Они имеют с малиной общие болезни, в частности грибковые, которые могут передаваться через почву. В результате кусты ослабевают, а урожайность падает.

Неудачным соседством считается и клубника. Хотя на первый взгляд эти культуры кажутся совместимыми, на самом деле клубника быстро истощает почву и тоже может передавать малине вредителей и болезни.

Не лучшим вариантом будет и капуста, а также другие "тяжелые" культуры, в частности брокколи и цветная капуста. Они активно потребляют питательные вещества, из-за чего малина может недополучать необходимое питание.

Отдельно следует избегать соседства с вишней и другими деревьями, которые имеют мощную корневую систему. Такие растения затеняют малину и забирают из почвы влагу, что ухудшает развитие кустов и негативно влияет на урожай.

Чем опасно неправильное соседство

Неудачно подобранные соседи могут привести к сразу нескольким проблемам. Среди самых распространенных – снижение урожайности, появление мелких ягод, распространение болезней и общее истощение почвы.

Из-за этого даже малина, за которой хорошо ухаживают, может постепенно начать чахнуть. Именно поэтому правильное соседство для этой культуры имеет не меньшее значение, чем полив, обрезка или подкормка.

Что можно сажать возле малины

Зато есть и растения, которые считаются хорошими соседями для малины. Это прежде всего чеснок и лук, которые помогают отпугивать вредителей.

Также рядом с малиной можно высаживать укроп и петрушку. Хорошо подходят и бобовые культуры, поскольку они не создают такой сильной конкуренции за питательные вещества и могут положительно влиять на развитие растения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.