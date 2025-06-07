Что нельзя делать на Троицу: запреты очень строгие

8 июня 2025 года украинцы будут отмечать один из важнейших христианских праздников – Троицу. Дата приходится на 50-й день после Пасхи и символизирует сошествие Святого Духа на апостолов.

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Праздник сопровождается глубокими традициями, приметами и многочисленными запретами, которые соблюдаются с уважением и осторожностью. Нарушение устоявшихся норм, по поверьям, может привести к несчастью, болезням или потере благосостояния. OBOZ.UA рассказывает о древних народных запретах на Троицу.

Что строго запрещено делать на Троицу

В народной и христианской традиции праздник носит спокойный, торжественный характер. В этот день не рекомендуется работать, ссориться или брать в руки острые предметы.

Публикуем перечень основных запретов:

Нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать.

Запрещено пользоваться острыми предметами: ножами, серпами, топорами, ножницами.

Не стоит купаться в водоемах - по поверью, в эти дни в воде может быть "нечистая сила".

Не следует стричь волосы или ногти.

Не рекомендуется работать физически, особенно на огороде или в поле.

Запрещено справлять свадьбы.

Не стоит идти в лес или поле в одиночестве, а также выгонять скот на пастбища.

Следует воздержаться от ссор, сквернословия, зависти, сплетен и агрессии.

Нельзя оскорблять близких или разглашать чужие тайны.

Все это связано с духовным очищением, уважением к Святой Троице и верой в то, что именно в эти дни открываются "небесные врата", а злые силы особенно активны.

Народные приметы на Троицу

Зеленые праздники тесно связаны с природой. Дома украшают березовыми ветками, травами, цветами. Все это имеет не только эстетическую, но и обереговую функцию. Травы, собранные в этот день, считаются особенно целебными.

Травы, собранные на Троицу, сохраняют лечебные свойства круглый год.

Березовая ветка в доме оберегает дом от нечистой силы.

Радуга в небе – к счастью в течение всего года.

Дождь в день Троицы – к теплому и благоприятному лету.

Солнечная погода – к щедрому урожаю.

Жара на Троицу – примета сухого лета.

Цветы, собранные в поле, приносят в дом здоровье.

Роса утром считается целебной – если ею умыться, можно сохранить красоту и молодость.

Купание в открытой воде в этот день несет угрозу – по поверью, вода может "затянуть" человека.

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