Когда праздник Ивана Купала в 2025 году: больше не 7 июля

Ивана Купала – один из самых мистических и ярких традиционных праздников украинской культуры. Он вобрал в себя дохристианские верования, магические ритуалы и поклонение стихиям природы.

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Огонь, вода, солнце, зелень, цветы – все в этот день приобретает особый символизм. Однако в 2025 году дата празднования Ивана Купала будет не совсем привычной – и все из-за изменения церковного календаря. Когда отмечают Ивана Купала – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда празднуют Ивана Купала в 2025 году

После перехода на новоюлианский календарь, который состоялся в сентябре 2023 года, Украинская греко-католическая церковь и Православная Церковь Украины сместили большинство праздников на 13 дней раньше.

Ранее Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, но теперь эта дата переносится на июнь.

В 2025 году праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня.

Это означает, что главные обряды, гуляния, плетение венков и прыжки через огонь – все будет происходить в самую короткую ночь года, близко ко дню летнего солнцестояния, как и в давние времена.

Традиции на Ивана Купала

Праздник Ивана Купала еще с дохристианских времен связан с плодородием, очищением, любовью и силой природы. Обряды, которые в этот день проводили наши предки, должны были обеспечить урожай, здоровье и счастливую судьбу.

Самый известный обряд – это прыжки через костер. Они символизируют очищение и проверку силы любви. Влюбленные, которые держатся за руки во время прыжка, должны быть неразлучными – если руки разойдутся, считается, что пара не проживет вместе долго.

Незамужние девушки плетут веночки из полевых цветов и трав, украшают их лентами и пускают по реке или пруду. Считается, что если венок поплывет – девушка скоро выйдет замуж, если утонет – придется еще подождать.

Самый мистический элемент Купала – поиск цветущего папоротника. В народе верили, что папоротник цветет только этой ночью, и найти его – значит обрести сверхъестественную силу, счастье и любовь.

Согласно легендам, цветок мигает в темноте, будто искра, но охраняется нечистой силой, поэтому найти его могут только самые смелые.

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