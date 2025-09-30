Что нельзя делать на Покров: как не навлечь беду: как не навлечь беду

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, который состоялся 1 сентября 2023 года, дата празднования Покрова изменилась. Если раньше ее отмечали 14 октября, то теперь верующие празднуют 1 октября.

Этот день имеет особое значение для украинцев, ведь символизирует защиту и духовную силу, которые дарит Пресвятая Богородица. OBOZ.UA рассказывает о традициях этого праздника.

История и значение праздника

День Покрова Пресвятой Богородицы относится к наиболее почитаемым в христианской традиции. По преданию, в Х веке во время осады Константинополя враги готовились к нападению, но горожане увидели чудесное видение: Богородица появилась в храме и распростерла над ними свой омофор, защитив от нашествия.

Неожиданно поднялась буря, и вражеские войска так и не смогли приблизиться к городу. С тех пор Покрова считается символом небесного покровительства, а люди молятся в этот день об охране своих семей, домов и родной земли.

Запреты в праздник Покрова

Традиция сохранила ряд запретов, которых придерживаются в этот день. Прежде всего нельзя выполнять тяжелую домашнюю или хозяйственную работу.

Запрещается строить, шить, стирать, вязать, убирать и даже гладить. Считалось, что любой труд в этот день отбирает благословение и может навлечь беду.

В день Покрова нежелательно даже готовить пищу, кроме ужина. Это время для молитвы и духовного покоя. Также запрещено ссориться, ругаться или сквернословить: такие действия считаются особенно опасными и способными разрушить семейный мир.

Церковь отмечает, что в этот день стоит воздержаться от алкоголя и переедания. Кроме того, по народным приметам, на Покров нельзя занимать деньги, ведь это может привести к материальным трудностям в течение года.

Свадебные приметы и обычаи

Покрова издавна считалась особым днем для девушек на выданье. Считалось, что именно в этот день стоит просить у Богородицы счастливого замужества. В народе верили: если девушка отказывала сватам на Покрову, то еще три года могла оставаться незасватанной.

С другой стороны, принять сватов в этот день означало позвать в жизнь любовь и семейное счастье. Поэтому Покрова имела значение не только религиозного, но и семейно-бытового оберега.

Несмотря на все запреты, главный смысл этого дня – не в ограничениях, а в духовном содержании. Покрова – это время искренней молитвы к Пресвятой Богородице, просьбы о здоровье, любви, защите и мире в семье.

