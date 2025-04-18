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Что можно и нельзя есть в Страстную пятницу: перечень запрещенных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Что нельзя есть в Страстную пятницу

Страстная пятница считается самым скорбным на протяжении Страстной недели днем, так как именно в этот день произошло распятие Иисуса Христа. В этот день нельзя ругаться, заниматься уборкой, есть жирную еду, веселится и пить спиртные напитки. И главное – нельзя выпекать паски!

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Что нельзя готовить в Страстную пятницу

Редакция FoodOboz делится перечнем из продуктов, которые запрещается есть в канун праздника Пасхи,  в Страстную пятницу. 

Что нельзя есть в Страстную пятницу:

  • молоко, творог, йогурт, кефир, масло и другие молочные продукты
  • рыбу и морепродукты
  • мясо и мясные продукты
  • яйца и содержащие их продукты
Сыр из молока

Что можно есть:

Хлеб, сырые, квашеные или сушеные овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. Салаты из овощей, а также легкие супы без масла.

Вкусный овощной салат

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