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Что можно и нельзя есть в Страстную пятницу: перечень запрещенных продуктов
Страстная пятница считается самым скорбным на протяжении Страстной недели днем, так как именно в этот день произошло распятие Иисуса Христа. В этот день нельзя ругаться, заниматься уборкой, есть жирную еду, веселится и пить спиртные напитки. И главное – нельзя выпекать паски!
Редакция FoodOboz делится перечнем из продуктов, которые запрещается есть в канун праздника Пасхи, в Страстную пятницу.
Что нельзя есть в Страстную пятницу:
- молоко, творог, йогурт, кефир, масло и другие молочные продукты
- рыбу и морепродукты
- мясо и мясные продукты
- яйца и содержащие их продукты
Что можно есть:
Хлеб, сырые, квашеные или сушеные овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. Салаты из овощей, а также легкие супы без масла.
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