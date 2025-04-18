Что можно и нельзя есть в Страстную пятницу: перечень запрещенных продуктов

Страстная пятница считается самым скорбным на протяжении Страстной недели днем, так как именно в этот день произошло распятие Иисуса Христа. В этот день нельзя ругаться, заниматься уборкой, есть жирную еду, веселится и пить спиртные напитки. И главное – нельзя выпекать паски!

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Редакция FoodOboz делится перечнем из продуктов, которые запрещается есть в канун праздника Пасхи, в Страстную пятницу.

Что нельзя есть в Страстную пятницу:

молоко, творог, йогурт, кефир, масло и другие молочные продукты

рыбу и морепродукты

мясо и мясные продукты

яйца и содержащие их продукты

Что можно есть:

Хлеб, сырые, квашеные или сушеные овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. Салаты из овощей, а также легкие супы без масла.

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