Четверговая соль: что означала эта забытая украинская традиция и как ее готовили

Четверговая соль в христианской традиции это средство с целебной силой. Стоит отметить, что славяне верили издавна, что именно в Чистый четверг перед Пасхой следует и человеку, и всему вокруг избавляться от всего лишнего и плохого. И именно в этот день по особому рецепту готовилась соль, которая и должна была очистить от сглаза, бед, болезней. Чистый четверг символизирует наступление нового периода, в который люди хотели войти в празднование светлого праздника Пасхи очищенными.

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Редакция FoodOboz расскажет, как и из чего готовить четверговую соль, и как правильно хранить.

Как использовали соль

Готовить четверговую соль можно было только один день в году – в Чистый четверг перед Страстной пятницей.

Использовать – весь год, добавляя в еду, а также ее можно давать при болезнях людям и животным.

Еще ее носили с собой в маленьком мешочке как защитное средство. Ею посыпали порог дома, создавая тем самым невидимое препятствие для проникновения внутрь жилья всего плохого.

Из чего приготовить соль

1 кг соли и 10 столовых ложек ржаной муки

Соль насыпьте на сковороду, добавьте муку. Нагревайте, помешивая деревянной ложкой по часовой стрелке. При этом трижды читайте над ней молитву "Отче наш" или специальную – для соли "Чистый четверг, от червей и от любого гада сохрани и помилуй". Когда мука и соль почернеют, дайте соли остыть.

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