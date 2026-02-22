Что категорически нельзя протирать дезинфицирующими салфетками: топ-9 вещей

Дезинфицирующие салфетки сейчас есть почти у каждого в сумочках, машинах, кухонных ящиках и шкафчиках в ванной комнате. Кажется, они решают все – пятна, бактерии, неприятные запахи.

Но у этого кажущегося совершенства есть один нюанс. Некоторые поверхности, которые мы ежедневно протираем дезинфицирующими салфетками, на самом деле страдают – тихо, но настойчиво, пишет OBOZ.UA.

Натуральный камень теряет свой блеск

Большинство таких салфеток содержат спирт, кислоты или другие агрессивные вещества, которые разъедают защитный слой натурального камня. Результатом являются не только пятна, но и тусклый вид, который трудно восстановить. Поверхность, которая когда-то отражала свет, становится уставшей и вялой.

Деревянная мебель

Древесина дышит, реагирует на влагу, температуру и прикосновение. Протирая ее дезинфицирующей салфеткой, мы часто удаляем не только бактерии.

Химические вещества высушивают древесину, повреждают ее защитный лак или масло и в конце концов вызывают трещины. Поверхность теряет глубину цвета, становится шероховатой и менее устойчивой.

Экран телефона и ноутбука

Экраны имеют специальный защитный слой, который уменьшает блики и отталкивает отпечатки пальцев. Спирт и другие агрессивные ингредиенты можно постепенно удалить. Результатом являются микроцарапины, хуже реакция и ощущение, что экран старше, чем он есть на самом деле.

Кожаные сумки и аксессуары

Спирт высушивает кожу, вызывает выцветание цвета и растрескивание. Поверхность становится жесткой, менее гибкой и теряет свой естественный блеск. Вместо быстрого протирания лучше воспользоваться специализированным средством для чистки кожи или просто протереть ее мягкой сухой тканью.

Кухонные ножи и металлические детали

Качественные ножи часто имеют специальные покрытия или рукоятки из чувствительных материалов. Регулярное протирание дезинфицирующими салфетками может повредить металл, ослабить блеск и повлиять на долговременную остроту.

Даже металлические детали на мебели или кранах могут быть повреждены агрессивными ингредиентами. Они могут потерять свой защитный слой. Вместо бездумной дезинфекции достаточно теплой воды, мягкого моющего средства и тщательного высушивания.

Детские игрушки из деликатных материалов

Игрушки из резины, ткани или дерева часто становятся первыми жертвами чрезмерной дезинфекции. Агрессивные химикаты могут вызвать изменение цвета или даже раздражение чувствительной кожи.

Виниловые поверхности в доме и автомобиле

Винил – это материал, который часто встречается там, где нужна практичность – на кухонных полах, защитных покрытиях, даже автомобильных сиденьях. Дезинфицирующие салфетки со временем могут привести к изменению цвета и потере эластичности. Поверхность, которая когда-то была гладкой и блестящей, становится сухой, хрупкой и склонной к растрескиванию.

Кожа – руки и другие поверхности тела

Дезинфицирующие салфетки не предназначены для использования на коже. Хотя может показаться, что ими удобно вытирать руки, их ингредиенты могут вызвать раздражение, сухость или даже аллергическую реакцию. Некоторые продукты даже рекомендуют использовать перчатки во время чистки – четкий признак того, что они не подходят для прямого контакта с кожей.

Миски для домашних животных

Миски с водой и едой непосредственно контактируют с животными. Химические остатки дезинфицирующих салфеток могут вызвать проблемы с пищеварением или раздражение кожи вокруг морды. Животные часто более чувствительны к определенным веществам, чем люди, поэтому осторожность не исключена.

Речь идет не о том, чтобы полностью исключить дезинфицирующие салфетки из вашей жизни. Они практичны и незаменимы в определенных ситуациях. Но главное — использовать их выборочно.

