Что грозит за игнорирование повестки в Украине: детальное объяснение

Игнорирование повестки от территориального центра комплектования не ограничивается разовым наказанием. За каждую неявку предусмотрен отдельный штраф, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.

Более того, неуплата штрафа в установленные сроки открывает путь к принудительным финансовым мерам. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если военнообязанный не явился в ТЦК после вручения повестки, это считается административным правонарушением. В таком случае повестку могут прислать повторно – и каждое последующее игнорирование фиксируется отдельно.

За неявку или отказ обновить военно-учетные данные предусмотрена ответственность по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафов сейчас составляет от 17 до 25 тысяч гривен. При этом каждая новая проигнорированная повестка влечет за собой новое финансовое взыскание.

Если штраф не уплачен в течение 15 дней с момента наложения, государство может применить принудительные меры – в частности, арест банковских счетов или другие действия в рамках исполнительного производства.

Важно, что уплата штрафа не прекращает обязанностей военнообязанного. Она лишь закрывает конкретный эпизод нарушения, но не отменяет требование явиться в ТЦК и выполнить условия воинского учета или мобилизационной подготовки. Именно поэтому повторные повестки остаются законным инструментом до момента выполнения установленных требований.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за военного положения и всеобщей мобилизации мужчины, которые нарушают воинский учет, рискуют получить штраф от территориальных центров комплектования. Если же гражданин считает такое наказание необоснованным, его можно обжаловать.

