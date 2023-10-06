Утро.

Удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Разрушено зернохранилище, паромная переправа, сгорели грузовики.

В Харькове прилет Искандеров по жилым домам. Погиб 10 летний мальчик. 19 человек ранены.

Прилеты по городам Днепропетровской области.

Вчерашняя трагедия в Грозе, где погиб каждый шестой житель села.

Что еще должны сделать эти нелюди, чтобы получить по заслугам?

Совершенно безумный режим, безумный диктатор, безумные граждане, все это поддерживающие.

Бешеные псы войны.

Просто уничтожают все, до чего могут дотянуться. Цель - убить, сжечь, разрушить.

И ничего больше.