Что делать с непригодными к службе, которым ВВК 'штампует заключение за час': объясняет депутат

Непригодные к службе мобилизованные продолжают попадать в Силы обороны, и это создает реальные риски для подразделений. Отдельные решения принимаются буквально за час, после чего люди с хроническими или тяжелыми диагнозами оказываются в учебных центрах или даже боевых частях.

О проблеме, возникающей из-за быстрых и сомнительных выводов ВВК, рассказала в интервью NV член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Разговор прозвучал в эфире Radio NV, где депутат подробно объяснила, почему такая ситуация стала возможной.

В студии она подчеркнула: "Мы живем в неисправленной советской системе", а ТЦК во многих случаях ориентируются на выполнение плана, а не на качество личного состава. Также Бобровская подчеркнула, что ВВК иногда выдают решения слишком быстро, фактически без надлежащего осмотра.

Замкнутый круг

Бобровская отметила, что проблема возникает не точечно, а является следствием работы всей системы, которая держится на количественных показателях. Она подчеркнула, что отчетность с ТЦК движется вверх по вертикали, и так "условно закрывается часть потребностей", но качество этого процесса остается низким.

По ее словам, когда доходит до оценки реального состояния людей, становится заметно, что отдельные подразделения вынуждены работать с мобилизованными, которые имеют серьезные болезни – от зависимостей до эпилептических форм расстройств. Это не только создает угрозу для самих военных, но и повышает нагрузку на командиров и специалистов, отвечающих за работу с личным составом.

Депутат отдельно подчеркнула: иногда бывают абсурдные случаи, когда человека распределяют в бригаду не по возможностям, а просто по факту прибытия после ВВК. "Он слепой, но артиллерист", – привела она пример.

Кто должен быть списан

Бобровская отметила, что для тех, кто реально непригоден, решение должно быть однозначным – такие люди не могут оставаться в подразделениях. По ее словам, у них не должно быть ответственности, которую они физически или психологически не способны выполнять. "Это должны быть поиск и списание этих людей, чтобы они не занимали места, не были балластом и угрозой для собратьев и сестер рядом", – сказала она.

Но проблема, как уточнила депутат, имеет еще одно измерение. Речь об отсутствии надлежащей работы с теми, кто служит и нуждается в системной поддержке. Бобровская отметила, что только отдельные части сегодня имеют развитые психологические и идеологические службы, которые следят за состоянием бойцов, знают об их семейных обстоятельствах и могут вовремя реагировать на любые изменения.

По ее словам, значительная часть случаев СЗЧ имеет психологические корни, и игнорирование этого вопроса только углубляет кризис.

Влияние на боеспособность

Депутат подчеркнула, что попадание случайных или непригодных людей в боевые части отражается на всей структуре подразделения. Командиры вынуждены тратить ресурсы на тех, кто не может выполнять задачи, а это влияет и на моральное состояние, и на безопасность.

Такие ситуации, как она отметила, формируют среду, где никто не понимает, кто рядом и способен ли этот человек действовать в критический момент. А когда к этому добавляются проблемы с психологической поддержкой, круг замкнут – система воспроизводит собственные ошибки.

Бобровская предположила, что без реформы ВВК и изменения подхода к планированию мобилизации подобные случаи будут повторяться. И хотя это вроде бы очевидно, коллективная инерция системы, по ее словам, все еще слишком сильна.

