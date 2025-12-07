'ТЦК – это жертвы': нардеп Костенко объяснил, кто должен был проводить мобилизацию и раздавать повестки

Во время интервью военный и народный депутат Роман Костенко рассказал, кто на самом деле должен был проводить мобилизацию в Украине и вручать повестки. Он заявил, что значительная часть ответственности должна была лежать на военно-гражданских администрациях и правоохранительных органах, но фактически все переложили на ТЦК, которые он назвал "жертвами".

Об этом стало известно из разговора Костенко с ведущей Еленой Трибушной, опубликованного в новом выпуске программы Є ПИТАННЯ. В рамках интервью депутат подробно объяснил, как именно работает система мобилизации и почему она деформировалась, цитируя конкретные примеры из реальной практики.

Ответственность, которую перебросили

Костенко отметил, что принуждение в мобилизации фактически начинается уже с момента вручения повестки. Как он отметил:

"Вы же понимаете, что бывает принуждение, ну, просто тебе дали повестку и это уже принуждение. Тебя заставляют прийти и пройти ВВК, а потом взять оружие и прийти".

В то же время, по его словам, ожидания от военных часто формируются неправильно. Он подчеркнул:

"Вы видели, что принуждение какое, когда уже никто не хочет идти, с военных там требуют каких-то показателей, хотя военкоматы и здесь в данный момент это как жертвы для меня, потому что призывом должны заниматься местные областные, ну, военно-гражданские администрации, также правоохранительные органы".

Депутат добавил, что привлечение этих структур предусмотрено законодательством, но на практике этого не происходит.

Как должна была работать система

Костенко пояснил, что ТЦК в замысле не должны были лично раздавать повестки или искать людей на улицах. Их функция – принимать граждан, уже направленных местными властями или другими органами.

Он описал правильный механизм так: "Вот как они задуманы, это люди, которые должны сидеть у себя в кабинете, рассылать повестки. Им должны к ним должны приходить люди, направленные или повестками, или которым вручили повестки военно-гражданской администрации, ну, или другие там органы, руководители ОТГ".

Процесс после этого тоже должен был быть простым:

"Приходит человек, говорит: "Я за повесткой, пожалуйста". Ты говоришь: "О, вот тебе на, пожалуйста, выписка на ВВК". Ты ее пришел, показал: "Я годен, все. Вот такая-то команда". Следующий, вот это работа ТЦК".

Однако, по словам нардепа, реальность другая. Местные органы власти и руководители общин часто избегают участия в мобилизационных процессах: "Власть открестилась, руководители ОТГ и там другие, ну, это же выборные должности. Они же понимают, что если они будут приносить повестки своим избирателям, то избирателей не будет".

Костенко подчеркнул, что избежание ответственности приводит к перегрузке ТЦК и фактически ставит солдат в ситуацию, когда они вынуждены выполнять несвойственные им задачи.

Последствия для фронта

По его словам, игнорирование мобилизационных обязанностей со стороны других структур напрямую отражается на военных, которые сейчас держат оборону. Он отметил, что из-за недостатка резервов военные не могут получить даже короткий отдых:

"Они не могут пойти на ротацию, они не могут пойти в отпуск, и они не могут выйти из окопов, где они там сидят, и просто отдохнуть".

Костенко также раскритиковал общественную толерантность к уклонению:

"Кто-то там ведет свою политику, что нормально быть уклонистом, нормально быть СЗЧшником, там обвиняет всех вокруг".

И подчеркнул, что именно такие действия подрывают обороноспособность страны:

"Страдают это те люди, которые та часть населения, которая бьется сейчас на поле боя. А когда бы у нас было достаточно резервов, достаточно солдат, они бы могли быть два-три дня на поле боя, возвращаться, отдыхать, за них бы заходили другие. И это вот был бы такой фактор сдерживания противника".

Напомним, ранее мы сообщали, что во время мобилизации ТЦК имеют право неограниченно штрафовать граждан за нарушение правил воинского учета. Количество штрафов зависит от того, сколько раз лицо нарушает обязанности, предусмотренные законом.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители взяли под стражу заместителя начальника районного ТЦК и СП на Прикарпатье. Военкома обвиняют в бесчеловечном отношении к военнообязанным.

