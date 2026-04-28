Что делать, когда военный не выходит на связь: алгоритм действий

Из-за особенностей службы у украинских военных не всегда есть возможность поддерживать постоянную связь с родными. Особенно это касается районов боевых действий, где, среди прочего, могут возникать проблемы с сетью.

Видео дня

Чаще всего к военным трудно дозвониться именно по техническим причинам, однако если связи нет длительное время, стоит придерживаться определенного алгоритма действий. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Почему военный не выходит на связь

Обычно к военнослужащим на передовой нельзя дозвониться из-за:

– проблем с мобильной связью и интернетом на позициях;

– разряженного телефона;

– режим молчания во время выполнения боевого задания.

"Таким образом, чаще всего они не могут ответить на звонки по техническим причинам или из соображений безопасности", – отметили в министерстве.

Если с защитником длительное время нет связи

В таком случае нужно связаться с побратимами, непосредственным командиром и/или службой сопровождения воинской части. Контакты служб сопровождения можно найти на информационной платформе для защитников и их семей "На связи".

Также можно обратиться в ТЦК и СП с просьбой сделать запрос в воинскую часть, где защитник или защитница проходит службу.

Если из в/ч сообщают, что человек на боевом задании и не значится в списках раненых, пленных или пропавших, нужно дождаться, когда он сможет выйти на связь самостоятельно.

"Важно. Когда с родным человеком длительное время нет связи, естественно хотеть сделать все возможное, чтобы его найти. Однако нельзя спешить с сообщениями в соцсетях, а тем более публиковать фото в военной форме или последнюю известную локацию", – призвали в МО.

Там объяснили, что такие действия могут дать врагу информацию для идентификации подразделения, а также навредить в случае попадания военнослужащего в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине предлагают ограничить сроки пребывания бойцов на передовой, предложения по изменениям в инструкциях готовит Офис военного омбудсмена. Это прежде всего связано с тем, что после 40 дней в непосредственной близости к линии фронта у военнослужащего притупляется чувство страха за собственную жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!