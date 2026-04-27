В Украине предлагают ограничить сроки пребывания военных на передовой: что известно

В Украине предлагают ограничить сроки пребывания бойцов на передовой, предложения по изменениям в инструкциях готовит Офис военного омбудсмена. Это прежде всего связано с тем, что после 40 дней в непосредственной близости к линии фронта у военнослужащего притупляется чувство страха за собственную жизнь.

Подробнее в интервью медиа рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова. Она считает, что длительное пребывание на позициях не является эффективным с точки зрения выполнения боевых задач.

Психологическое состояние военных и проблема длительного пребывания на позициях

Решетилова ссылалась на результаты масштабного исследования, посвященного психологическому состоянию украинских военных во время длительного пребывания на боевых позициях.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет – у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным", – считает омбудсмен.

Она отметила, что в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского максимальный срок пребывания военных на позициях составляет 15 дней, однако на практике это требование не всегда выполняется.

"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуобороте", – добавила Решетилова.

По мнению омбудсмена, для пехотных подразделений и штурмовиков следует определить реалистичные сроки выполнения боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения.

"Офис военного омбудсмена готовит предложения главкому изменить инструкции по пребыванию на позициях", – резюмировала она.

Напомним, ранее Решетилова заявляла, что в Украине не стоит ожидать четких сроков военной службы без усиления мобилизации. Она подчеркнула, что для этого нужно обеспечить справедливое распределение обязанностей и решить проблему уклонения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что военный омбудсмен также считает, что сотрудников территориальных центров комплектования следует забрать с улиц, поскольку они не умеют общаться с людьми. Вместо этого оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция.

