Что делать, если вас занесло на льду во время управления авто: пошаговая инструкция

Зимой во время сильного гололеда или снегопадов рекомендуется избегать поездок на автомобиле, если это возможно.

Видео дня

Однако, если этого не избежать и вам приходится управлять автомобилем, есть несколько шагов, которые вы должны выполнить, чтобы обеспечить безопасность своего путешествия, пишет Express.

Вот что вы можете сделать, если оказались в такой ситуации:

Когда начнется занос, сбавьте газ и не тормозите резко.

Плавно поверните колесо в направлении скольжения задней части автомобиля.

Медленно поверните колео назад, когда автомобиль восстановит сцепление с дорогой.

Кроме того, эксперты предупреждают – будьте осторожны с другими авто. Не поддавайтесь соблазну обгонять. Уменьшите скорость – остановка может занять в 10 раз больше времени, поэтому обеспечьте дополнительное пространство. Используйте самую высокую возможную передачу, чтобы избежать пробуксовки колес. Маневрируйте осторожно и избегайте резкого торможения и разгона.

Если вас начинает заносить, осторожно отпустите педаль газа и избегайте торможения. Если торможение необходимо, нажимайте на тормоза, а не нажимайте резко. Если вы застряли, оставайтесь возле машины и привяжите что-то яркое к антенне.

Будьте осторожны с гололедом. Она не всегда заметна, поэтому может представлять еще большую опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. Гололедица может образовываться, когда дождь или морось падает на дорожное покрытие с температурой ниже нуля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как разморозить лобовое стекло авто за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.