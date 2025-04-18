'Чисто за деньги не стоит идти': 21-летний Олег рассказал, почему пошел в ВСУ на контракт 18-24. Видео

Воин Вооруженных сил Украины 21-летний Олег рассказал, что подписал контракт "18-24", потому что имел мотивацию – именно с любовью к Родине его воспитывали родители. Идти в армию только за деньги он не советует, потому что без желания в этом нет смысла.

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Видео разговора с защитником в пятницу, 18 апреля, опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Олег рассказал, что присоединился к украинскому войску, потому что имел желание.

Так его воспитали родители.

"Так меня воспитали родители – с любовью к государству, к стране. Поэтому я здесь", – сказал военнослужащий.

Олег добавляет, что тяжелее всего на передовой копать.

Тому, кто не имеет мотивации, но рассчитывает на деньги, вступать в армию он не советует.

По его мнению, перед столь важным шагом желательно поговорить с семьей.

"Посоветовал бы подумать хорошо, поговорить с семьей и решить: идти – не идти. Если не хочешь, то нет смысла сюда идти. Чисто за деньги. Должно быть желание, мотивация. Построить экономику, развивать армию, становиться мощным государством. И будет сильная армия, и не будет войны", – говорит Олег.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что сотни молодых людей уже подписали контракты для 18-24-летних граждан. Программа стремительно набирает обороты, а ее участники уже получают первые выплаты, приносят присягу и проходят обучение.

Ранее стало известно о первой девушке, подписавшей "Контракт 18-24". Вероника имеет медицинское образование и родом из Одесской области. Она выбрала для службы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев и специальность стрелок-санитар.

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