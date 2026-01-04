Число погибших после удара РФ в Харькове снова возросло

В Харькове на месте ракетного удара по жилой застройке продолжаются аварийно-спасательные работы. Днем 4 января на месте теракта был обнаружен еще один фрагмент тела.

Таким образом, количество погибших от взрывов возросло до пяти человек. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия ракетного удара

По информации городского головы, фрагмент тела одного из погибших обнаружили ночью 4 января. В течение дня спасатели продолжили разбирать завалы и нашли еще один фрагмент тела.

В целом по состоянию на 14:00 в результате этого ракетного удара погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Среди жертв российского теракта оказался ребенок.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили более 30 человек. По предварительным данным, российские оккупанты ударили по жилой застройке двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

"Российские войска нанесли удар по центральной части Харькова. В результате атаки разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. К аварийно-спасательным работам привлечены спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города", – сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что за прошедшую неделю путинские войска запустили по нашей стране тысячи дронов, ракет и авиабомб. В условиях такого террора для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Россия увеличила интенсивность дроновых атак на Украину в пять раз по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев враг задействовал для ударов по нашему государству более 50 тыс. ударных беспилотников. Стало известно также, сколько из них удалось сбить силам ПВО.

