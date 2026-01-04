РФ за неделю запустила по Украине тысячи КАБов, дронов и ракет: Зеленский призвал мир помочь Украине по ПВО

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину регулярными обстрелами. Всего за прошедшую неделю путинские войска запустили по нашей стране тысячи дронов, ракет и авиабомб.

Видео дня

В условиях такого террора для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась. Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

Российский террор

По словам президента, в условиях постоянных российских ударов Украине важно получать оборонную помощь, в частности, усиление противовоздушной обороны.

"Почти каждый день – угроза жизни в Украине из-за российских атак, ударов разными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, около тысячи ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине. Все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать. Каждая ракета к системам ПВО, которая сейчас стоит на хранении у партнеров, может реально защитить жизнь", – написал Зеленский.

Также глава государства уверен, что стабильность и предсказуемость помощи для Украины реально может подтолкнуть Москву к дипломатии. Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны Америки, Европы и партнеров в Коалиции желающих.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Россия увеличила интенсивность дроновых атак на Украину в пять раз по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев враг задействовал для ударов по нашему государству более 50 тыс. ударных беспилотников. Стало известно также, сколько из них удалось сбить силам ПВО.

