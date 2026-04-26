Четыре года 'Рамштайн': сколько военной помощи получила Украина. Инфографика

26 апреля исполняется четыре года с момента создания формата "Рамштайн", который стал ключевой платформой военной поддержки Украины. За это время партнеры предоставили более 150 млрд долларов помощи для усиления обороноспособности Украины.

Видео дня

Первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе США в Германии, откуда и пошло название "Рамштайн". С тех пор этот формат стал площадкой, где партнеры согласовывают военную помощь Украине. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Благодаря этому сотрудничеству украинские военные получили системы ПВО NASAMS, PATRIOT и IRIS-T, танки Leopard и Abrams, установки HIMARS, артиллерию, бронетехнику и самолеты F-16 и Mirage-2000. Все эти поставки координируются через "Рамштайн".

В рамках формата создали девять направлений сотрудничества. Речь идет об авиации, ПВО, флоте, артиллерии, бронетехнике, дронах, ИТ, разминировании и радиоэлектронной борьбе.

Также заработал механизм PURL, благодаря которому привлекли около 5 млрд долларов для приобретения американского оружия. PURL работает за счет взносов партнеров и позволяет быстрее передавать вооружение Украине.

В Минобороны добавили, что сейчас партнеры сосредотачиваются на трех главных направлениях: усиление ПВО, производство украинских дронов и ракет и обеспечение боеприпасами. Отдельно более 5,7 млрд долларов уже направили на приобретение украинских дронов.

Напомним, 15 апреля, в Германии прошла 34-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание проходило в гибридном формате: в Берлине лично присутствовали руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте).

міністр обороны Великобритании Джон Гили заявил, що союзники залишаються відданими підтримці України незважаючи на глобальні виклики. Він зазначив, що Росії не вдалося відволікти Захід від розв'язаної нею повномасштабної війни, як сподівався кремлівський диктатор Путін.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!