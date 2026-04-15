'Мы помним о нашем долге перед Украиной': министр обороны Британии послал сигнал Путину. Видео

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники остаются преданными поддержке Украины несмотря на глобальные вызовы. Он отметил, что России не удалось отвлечь Запад от развязанной ею полномасштабной войны, как надеялся кремлевский диктатор Путин.

Об этом Джон Гили сказал во время встречи в формате "Рамштайн" в Берлине 15 апреля. Его цитирует Sky News.

"Мы помним об обязанности перед Украиной"

Гили подчеркнул, что Россия пыталась воспользоваться напряжением на Ближнем Востоке, чтобы ослабить внимание к Украине. Впрочем, по его словам, этого не произошло, и поддержка Киева остается неизменной.

"Мы помним о нашем долге перед Украиной. Мы признаем, что российская агрессия растет, и остаемся преданными нашей миссии – поддерживать Украину сегодня и помочь ей обеспечить мир завтра", – заявил он.

Министр также подчеркнул, что утверждение Москвы об усталости союзников не соответствует действительности. Международная коалиция демонстрирует постоянство и готовность продолжать поддерживать Украину.

"Правда в том, что наша поддержка остается непоколебимой, и эта неделя демонстрирует, что мы будем стоять рядом с Украиной", – подчеркнул Гили.

Рекордные потери России и ставка на дроны

Джон Гили обратил внимание на значительные потери российской армии. В частности, в марте РФ потеряла около 35 тысяч военных – это самый высокий показатель за все время войны. И около 96% этих потерь вызваны применением дронов.

Именно беспилотники, подчеркнул британский министр, определяют характер современной войны и будут иметь решающее значение для ее результата. Поэтому Великобритания объявила о предоставлении Украине 120 тысяч дронов.

"Вот почему я сегодня объявляю о крупнейшем британском пакете дронов для Украины", – заявил Джон Гили.

Он также добавил, что несмотря на попытки Кремля создать иллюзию успехов на фронте, в течение четырех месяцев подряд Россия теряет больше военных, чем мобилизует.

"Путин хочет, чтобы мир думал, что его силы набрали непреодолимый импульс на поле боя. Но в течение четырех месяцев подряд Россия теряла больше войск, чем набирала", – отметил Гили.

Пакет военной помощи включает более 120 тыс. дронов, обеспечивающих передовые технологии для поля боя. Британское правительство обещает, что они будут поставлены в Украину в этом году.

