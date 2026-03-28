Спас десятки жизней: в боях за Украину погиб известный волонтер с Полтавщины Александр Жуков. Фото

В боях за Украину погиб известный волонтер и военный Александр Жуков с Полтавщины. Он с самого начала полномасштабного вторжения помогал Силам обороны, а в 2025 году стал в их ряды уже как воин.

Последний свой бой Александр принял на Днепропетровщине 24 марта, дома его ждали любимая жена и маленькая дочь. О гибели защитника сообщил кременчугский телеканал "Визит".

Что известно о Герое

"На войне погиб известный волонтер и военный Александр Жуков. Родные, друзья и просто неравнодушные горожане до последнего не хотели верить в болезненную и невосполнимую потерю, но, к сожалению, худшее подтвердилось", – говорится в сообщении телеканала.

Родился Александр Жуков 16 января 1989 года. Жил в Кременчуге.

Местные издания сообщали, что он активно волонтерил с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Александру за годы большой войны удалось собрать для нужд Сил обороны более 50 млн грн.

А в апреле 2025 года он сам стал частью Вооруженных сил, присоединившись к морской пехоте – и защищал родную землю до последнего вздоха.

"Матрос Жуков Александр Васильевич погиб 24 марта 2026 года вовремя выполнения боевого задания в районе населенного пункта Тарасовка Днепропетровской области", – отметил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин.

Журналисты "Визита" назвали Александра "волонтером в душе и воином по духу".

"Даже на фронте продолжал заботиться о собратьях, делиться последним и верить в нашу победу так сильно, как никто другой – так о герое в соцсетях пишут сегодня его друзья и боевые товарищи. "Ты всегда восхищался легендарными личностями военного времени, но на самом деле легендарным человеком был ты сам", – обращаются друзья к Александру Жукову, который теперь, к сожалению, уже является воином небесных войск", – отметили журналисты "Визита".

Те, с кем сводила Александра жизнь, пишут: его гибель – огромная потеря и для семьи, и для всей страны

"Он был военным. Волонтером. Папой маленькой дочери, для которой был героем не только в форме – а ежедневно, просто рядом. Он помогал другим, даже когда самому было непросто. Верил в людей, в страну, в будущее. Умел поддержать, пошутить, подставить плечо. И всегда находил силы любить – искренне, глубоко, по-настоящему. Его дочь еще не до конца поймет, кем был ее папа для этого мира. Но она точно будет знать: он был человеком большого сердца. Человеком, который отдал самое дорогое – ради других. Сегодня его нет рядом. Но есть память. Есть благодарность. Есть боль, которая не умещается в слова", – написала Наталья Питинская.

Ряд трогательных, полных боли сообщений написала жена Александра Валерия.

"Любимый мой, этой весной должен был выйти фильм о пути твоего волонтерства, о твоей сверхбольшой работе, о твоей команде. Сколько всего вы сделали... сколько жизней спасли . Он очень вам благодарен. Вы его такая большая поддержка... это все было благодаря вам... Помогать людям – это у тебя было в крови. Ты всегда боролся за правду... Ты говорил, что у тебя важная миссия в этой жизни, ты обещал, что будешь жить ради нас... ты же обещал... Любимый, почему так? Неужели ты выполнил свою миссию? Почему ты так рано нас покинул?" – написала жена Героя.

Она добавила, что 20 марта Александр едва не погиб, а уже через четыре дня его ангел-хранитель на мгновение отвернулся.

"Я до последнего верила, что ты выжил, что ты сможешь выбраться, потому что ты всегда находил силы бороться. Для тебя как будто не существовало трудностей, которые ты не мог преодолеть", – написала Валерия.

"В твоих глазах никогда не было страха... ты шел туда, куда другие боялись даже взглянуть... Ты пример для многих. Мужественный, настоящий, преданный. Ты самый лучший папа и муж. Таких больше не существует", – добавила она.

