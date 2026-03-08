Чем подкормить смородину весной, чтобы разбудить кусты: урожай будет лучше

Если кусты получат достаточно питательных веществ в начале сезона, они быстрее пойдут в рост и сформируют больше завязей. Правильная подкормка помогает укрепить корневую систему, активизировать рост побегов и повысить урожайность.

Опытные садоводы советуют использовать простые натуральные удобрения, которые легко приготовить дома. OBOZ.UA рассказывает об одной из самых эффективных подкормок.

Почему важно подкармливать смородину весной

После зимы кусты смородины начинают постепенно "просыпаться", и именно в этот момент им необходима дополнительная поддержка. Внесение питательных веществ в этот период помогает растению быстрее восстановиться и активно развиваться.

Древесная зола и перепревший навоз содержат важные микроэлементы – калий, фосфор и азот. Именно они способствуют развитию корневой системы, стимулируют рост побегов и помогают формировать будущие ягоды.

Если подкормить смородину вовремя, летом кусты порадуют крупными, сочными и сладкими плодами.

Как приготовить подкормку

Смешайте древесную золу и перепревший навоз в пропорции 1:1. Возьмите по 1 литру каждого ингредиента. Добавьте небольшое количество воды и хорошо перемешайте. Затем разведите смесь в 10 литрах теплой воды. Оставьте настаиваться примерно 2–3 часа, чтобы питательные вещества перешли в воду. После этого раствор готов к использованию.

Как правильно подкармливать кусты

Готовое удобрение нужно вносить непосредственно под куст.

Под каждое растение рекомендуется выливать 2–3 литра раствора, равномерно распределяя его вокруг корневой системы. Лучше всего делать это во влажную почву или после легкого полива. Так питательные вещества быстрее проникнут к корням и начнут работать.

