Чем почистить белую обувь, чтобы она выглядела как новая: домашнее средство

Поддерживать вашу белую обувь в идеальном состоянии не обязательно должно быть сложно. Существует простой способ, который помогает эффективно удалять грязь и освежать обувь без трения.

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Оказывается, всё, что вам нужно, – это то, что уже есть у вас на кухне: средство для мытья посуды. Оно прекрасно подходит для удаления пятен с обуви, подошв и резиновых деталей. Средство для мытья посуды настолько эффективно, поскольку предназначено для растворения жира и удаления пятен от еды, что делает его также отличным средством для удаления пыли, небольших пятен и уличной грязи, пишет OBOZ.UA.

Просто смешайте небольшое количество средства для мытья посуды с тёплой водой, а затем тщательно очистите пятна мягкой тканью. После очистки удалите остатки жидкости и пену тканью, смоченной в чистой воде. Эта простая процедура даст видимые результаты и к тому же безопасна для обуви, поскольку средство для мытья посуды более бережное, чем другие моющие средства.

После чистки обуви важно тщательно её высушить. Не размещайте её рядом с радиатором и не используйте фен, так как высокие температуры могут деформировать материал или ослабить клей.

Лучше всего дать обуви высохнуть на воздухе при комнатной температуре, набив её бумажными полотенцами, чтобы они впитывали влагу и помогали сохранить форму. Также стоит помнить, что для того, чтобы ваша белая обувь как можно дольше выглядела как новая, важно регулярно удалять пыль и грязь, а не ждать, пока пятна станут трудноудаляемыми.

Еще одним хорошим решением является использование водоотталкивающего средства, разработанного для конкретного материала. Это средство создаст защитный слой на поверхности обуви, ограничивая проникновение влаги и грязи, что значительно облегчит ежедневный уход.

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