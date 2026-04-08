Никогда не стирайте так одежду: иначе она будет иметь неприятный запах

Стирка одежды имеет целью сделать ее свежей и чистой, но многие люди замечают, что их белье после стирки имеет неприятный затхлый запах. Эксперты говорят, что проблема часто вызвана простой и очень распространенной ошибкой.

Видео дня

Специалист по уборке Линси Кромби объяснила, что чрезмерное использование смягчителя для белья может привести к тому, что одежда потеряет свежий запах. Многие хозяйки полагаются на смягчитель, чтобы придать белью приятный аромат, но если переборщить с ним, то можно получить противоположный эффект, пишет Express.

Кромби объяснила, что избыток средства на самом деле не освежает ткани. Вместо этого оно создает налет, который задерживает влагу и бактерии. "Чрезмерный кондиционер для ткани создает налет вместо того, чтобы освежать одежду", – сказала она. "Меньше – это лучше, избегайте чрезмерного использования для лучших результатов".

Эксперт по уборке Энн Рассел также предостерегает от чрезмерного использования смягчителя для белья. Она сказала, что одежда может сначала приятно пахнуть, но после хранения приобретать кислый запах.

Она также предостерегла от использования смягчителя ткани не для целей, для которых он не предназначен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как высушить одежду вдвое быстрее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.