Чем отмыть микроволновку от стойкой грязи: действенное средство из трех ингредиентов
Нет ничего хуже, чем пытаться отмыть микроволновую печь, особенно если грязь накапливалась на ней месяцами. Часто эта процедура становится долговременной и не дает того результата, которого хотелось бы.
Но одна женщина нашла простой лайфхак, который помогает удалить стойкую грязь без трения всего за считанные минуты. Пользовательница соцсетей под никнеймом @shineanddine поделилась своим методом в TikTok .
Сначала женщина достала пластиковую миску, а затем добавила туда воду, немного средства для мытья посуды и немного лимонного сока.
Затем она поставила миску в микроволновую печь и включила ее на пять минут. "Оставьте ее еще на пять минут, чтобы пар действительно разрыхлил все накопления", - посоветовала блогерша.
"Далее используйте полотенце для чистки или бумажное полотенце, чтобы протереть микроволновую печь, трение не нужно, поскольку пар расцепит всю грязь. Теперь у вас блестящая и чистая микроволновая печь", - сказала она.
Как почистить микроволновую печь без трения за считанные минуты
- Возьмите пластиковую миску и наполните ее наполовину водой.
- Добавьте несколько капель средства для мытья посуды и несколько капель лимонного сока.
- Поставьте миску в микроволновую печь на пять минут, чтобы она наполнилась паром.
- Оставьте дверцу микроволновой печи закрытой на две минуты после завершения таймера.
- Используйте чистящую ткань или бумажное полотенце, чтобы удалить любую грязь.
