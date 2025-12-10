Чем отмыть микроволновку от стойкой грязи: действенное средство из трех ингредиентов

Нет ничего хуже, чем пытаться отмыть микроволновую печь, особенно если грязь накапливалась на ней месяцами. Часто эта процедура становится долговременной и не дает того результата, которого хотелось бы.

Но одна женщина нашла простой лайфхак, который помогает удалить стойкую грязь без трения всего за считанные минуты. Пользовательница соцсетей под никнеймом @shineanddine поделилась своим методом в TikTok .

Сначала женщина достала пластиковую миску, а затем добавила туда воду, немного средства для мытья посуды и немного лимонного сока.

Затем она поставила миску в микроволновую печь и включила ее на пять минут. "Оставьте ее еще на пять минут, чтобы пар действительно разрыхлил все накопления", - посоветовала блогерша.

"Далее используйте полотенце для чистки или бумажное полотенце, чтобы протереть микроволновую печь, трение не нужно, поскольку пар расцепит всю грязь. Теперь у вас блестящая и чистая микроволновая печь", - сказала она.

Возьмите пластиковую миску и наполните ее наполовину водой. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды и несколько капель лимонного сока. Поставьте миску в микроволновую печь на пять минут, чтобы она наполнилась паром. Оставьте дверцу микроволновой печи закрытой на две минуты после завершения таймера. Используйте чистящую ткань или бумажное полотенце, чтобы удалить любую грязь.

