Чем отличается арабика от робусты и какой кофе лучше: объяснение

Кофе является любимым напитком миллионов ценителей в разных странах мира. При выборе этого продукта, многие не могут определиться между двумя основными видами кофейных зерен – арабикой и робустой.

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Они имеют существенные различия по вкусу, составу, условиям выращивания и содержанию кофеина. OBOZ.UA рассказывает о ключевых отличиях указанных видов.

Вкус

Арабика: мягкая, более сладкая, с нотками фруктов, ягод, цветов, часто с легкой кислинкой. Она имеет более богатый и сложный аромат.

В то же время робуста – более сильная, горькая, с "землистым" или "ореховым" привкусом, часто с легкой терпкостью.

Содержание кофеина

Арабика в своем составе имеет меньше кофеина, примерно 0,8-1,4%. В робусте вдвое больше кофеина – 1,7-2,7%. Больше кофеина делает робусту более устойчивой к вредителям и болезням, но также добавляет горечи вкуса.

Внешний вид зерна

У арабики зерно удлиненной формы, с волнистой центральной бороздкой. Зато у робусты круглее, меньше, с прямой бороздкой.

Условия выращивания

Арабика растет на высоте 600-2000 м, требует более мягкого климата, она более уязвима к климатическим изменениям и болезням. Робуста является неприхотливым видом, может расти на более низких высотах (до 600 м), выдерживает более высокие температуры и влажность.

Цена и использование

Зерна арабики дороже, ведь они считаются более качественными, основа для specialty-кофе. Робуста наоборот дешевле, часто используется в растворимом кофе и в эспрессо-смесях для добавления крема.

Происхождение

Арабика происходит из Эфиопии. Робуста родом из центральной и западной Африки (в частности Конго).

Вопрос, какой кофе лучше – арабика или робуста, не имеет единого правильного ответа, ведь все зависит от ваших приоритетов: вкуса, содержания кофеина, стоимости или желаемого эффекта от напитка. Для ценителей вкуса лучше выбрать арабику, она имеет более богатый аромат.

Для тех, кому важен энергетический эффект подойдет робуста, ведь в ней больше кофеина. Для баланса выбирайте бленд (смесь), например 80/20 или 70/30. Арабика дает аромат, робуста добавляет крепости и кремовой пенки, что идеально для эспрессо. Для экономии – робуста выигрывает по цене, поскольку она дешевле арабики.

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