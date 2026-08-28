Чем до блеска отмыть грязь и нагар на сковородах: два лучших домашних средства

Если ваша чугунная сковорода сильно пригорела, не спешите ее выбрасывать. Ведь даже такие домашние средства, как сода и уксус, помогут вам быстро и эффективно отмыть нагар и въевшийся жир.

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Редакция FoodOboz делится простыми, но очень действенными советами, как и чем отмыть до блеска чугунную сковороду.

Сода и уксус

Смешайте 2 ст. л. соды и 1 ст. л. уксуса, этой смесью намажьте сковороду, оставьте на 10 минут. После хорошо почистите губкой, после – помойте два раза.

Горчица и сода

Смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка прямо в сковороде, влейте горячую воду и доведите до состояния густой кашицы, доведите до кипения и оставьте на 10 минут, после помойте.

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