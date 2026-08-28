Как сварить яйца идеально и что добавить в воду: пошаговая инструкция
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Вареные яйца – вкусный и полезный продукт, который можно есть хоть каждый день. Очень важно – не переварить их, чтобы желток был жидким. Только такие яйца считаются полезными.
Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как правильно сварить идеальные яйца.
Точная инструкция:
1. Достаньте яйца из холодильника, налейте в кастрюлю столько воды, чтобы она покрывала яйца примерно на 2-3 сантиметра.
2. Воду доведите до кипения, осторожно положите их в кипящую воду. Опускайте каждое яйцо медленно, чтобы оно не ударилось о дно и не треснула скорлупа.
3. Огонь слегка убавьте, вода должна продолжать кипеть, но не настолько сильно, чтобы яйца ударялись друг о друга и трескались.
4. Добавьте в кипящую воду соль.
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