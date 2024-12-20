Часть Украины в выходные накроют дожди и снег: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные, 21-22 декабря, большую часть Украины накроют осадки в виде дождя с мокрым снегом. Лишь отдельные западные регионы сохранят относительно сухую погоду.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. К тому же в воскресенье, ночью в нескольких областях, столбики термометров опустятся до -5°C, создавая риск гололеда на дорогах.

В субботу, 21 декабря, дожди местами с мокрым снегом прогнозируются на востоке, в центральных и южных областях Украины. Температура воздуха в западных регионах будет колебаться от -1 до +2°C ночью, 0...+2°C днем. В центральных и восточных областях дневные показатели будут достигать +3… +7°C, а на юге – до +12°C. Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 22 декабря, дожди с мокрым снегом распространятся также на часть западных областей, за исключением Черниговской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой, где осадков не ожидается. Ночью на западе и севере Украины возможны морозы до -5°C, днем ожидается до -1… +3°C. В восточных и южных регионах днем прогнозируется +3… +7°C. Ветер северный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что на Новый год в Украине ожидается относительно мягкая погода без резкого похолодания, сильных морозов или сильных снегопадов. В конце года осадков будет немного. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сочельник и Рождество атмосферные фронты с юго-запада будут определять погодные условия в Украине. В эти праздничные дни ожидается плюсовая температура, в отдельных регионах 24-25 декабря прогнозируются осадки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!