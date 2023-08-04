Часть Украины покроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные. Карта

В выходные, 5 и 6 августа, часть регионов Украины накроют дожди с грозами. Преимущественно дождь пройдет в западных областях нашего государства.

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При этом дневная температура будет преимущественно превышать 30 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 5 августа, дожди прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях, при этом дожди возможны и ночью, и днем. Преимущественно они будут кратковременными, облачность переменчива.

На остальной территории Украины осадков в субботу не ожидается.

В то же время, суббота будет достаточно жаркой. На западе ночная температура будет колебаться от +17 до +20, на остальных территориях – от +20 до +24. Днем воздух прогреется до +29...+33 градусов на западе, в Кировоградской, Херсонской, Запорожской областях - до +35...+37 градусов, на остальной территории дневная температура будет колебаться в диапазоне от +31 до +35.

В воскресенье, 6 августа, дожди прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской, а также в Черновицкой и Винницкой областях.

На западе жара спадет до +18…+21 ночью. Днем в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях столбик термометра будет показывать +21...+25. Зато усилится жара на юге и востоке. В Крыму, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях максимальные температурные показатели могут достичь от +35...+36 до +37...+38 градусов, на остальной территории от +34...+35 до +35 ...+36 градусов. Без осадков.

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