Названа лучшая прическа для жаркой погоды: на укладку волос понадобится всего 10 секунд. Фото и видео

Интенсивный солнечный свет и влага являются комбинацией, оказывающей разрушительное воздействие на волосы. Летом стоит отказаться от причудливых причесок и присмотреться к легким укладкам с собранными прядями.

Видео дня

Модные стилисты убеждают, что простота и ухоженность шевелюры – тренды 2023 года. OBOZREVATEL рассказывает о лучшей прическе, которую можно сделать за 10 секунд.

Стилист Николь Чотти продемонстрировала своим подписчикам прическу, которая будет удобна во время переменной погоды. "Туториал" уже набрал 2,5 миллиона лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Для создания этой укладки нужны волосы средней длины.

Для подготовки волосы не нужно мыть. Наоборот лучше причесать прикорневую длину с гелем или пенкой, чтобы не было лишнего "пуха".

Шаг 1: Собрать волосы в низкий хвост резинкой любого цвета, поскольку ее не будет видно. Держать волосы следует доминирующей рукой и вытягивать неполностью, чтобы образовалась петля.

Шаг 2: Поставьте другую руку внутрь резинки, переместив ее под хвост и свернув против часовой стрелки. Таким образом надо закрутить всю длину по резинке.

Шаг 3: Затем сверните один раз вокруг и поместите резинку, которая была завернута в волосы, на петлю, которую удалось создать на первом шаге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о культовых прических, которые стали визитной карточкой звезд. Миллионы женщин повторяли за ними.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!