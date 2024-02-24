Часть Украины охватят дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В Украине в воскресенье, 25 февраля, погода будет преимущественно пасмурной, а часть областей охватят дожди. Но, несмотря на это, на улицах ожидается настоящая весенняя теплота.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, кое-где столбики термометров достигнут +14 градусов.

На западе Украины, а также в некоторых северных областях ночью и днем синоптики прогнозируют дожди. В остальных областях будет сухо.

Температура воздуха в среднем ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – +6…+10 градусов. Чуть теплее ожидается в западных областях – ночью +6…+8 градусов, а днем +10…+14 градусов.

Прохладнее всего будет на востоке Украины. Там столбики термометров ночью кое-где опустятся до -2…-4 градусов, днем ожидается только +3…+7 градусов тепла.

В Киеве, 25 февраля, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет +4…+6 градусов, днем – +8…+10 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине будет удивлять погодой. По прогнозам синоптиков, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте и без заморозков и снега.

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