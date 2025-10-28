Часть Украины накроют дожди: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 29 октября, в Украине сохранится дождливая и прохладная погода. Только в южной части Украины будет без существенных осадков, а также небо прояснится во второй половине дня в западных областях.

Видео дня

В последующие дни прогнозируется небольшое потепление. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Будет дождь и прохлада

По прогнозу синоптика, в течение суток 29 октября в Украине погода будет без особых изменений в сравнении с предыдущими днями. Почти по всей территории страны ожидаются дожди и туманы.

Только на юге существенных осадков в среду не прогнозируется. Ветер будет западного направления, умеренный, но иногда порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +3…+8 градусов. В течение дня столбики термометров на западе и севере Украины поднимутся до +7…+11 градусов, на остальной территории +10…+13. В южных регионах Украины и на юго-востоке воздух прогреется до +13…+15 градусов.

В Киеве 29 октября ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Ночью в столице будет +4…+7 градусов, днем ​​около +10 градусов.

Синоптик рассказала, что в дальнейшем в Украине ожидается более теплая погода. Днем ​​воздух будет прогреваться до +17 градусов. Только на выходных снова похолодает до +10.

Магнитные бури

Также синоптик предупредила, что 28 и 29 октября прогнозируется повышенная геомагнитная активность. Поэтому у метеозависимых людей возможна головная боль, сосудистые обострения и слабость. Если эти проявления умеренные, то улучшить состояние поможет прогулка на свежем воздухе.

Напомним, в ближайшие дни температурные показатели в Украине будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха. Однако существенного потепления тоже не стоит ожидать.

Как писал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптиков, в Украине потепление можно ждать с 30 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!