'Будет небольшая тенденция, но': синоптик рассказала, ждать ли в Украине потепления. Карта

В течение ближайших дней температурные показатели в Украине будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха.

Однако существенного потепления тоже не стоит ожидать. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"В обзорной перспективе, то есть в ближайшие 5-7 дней, каких-то значительных колебаний температур мы не ожидаем. Начиная с четверга будет небольшая тенденция к повышению температуры, и плюсовая температура будет удерживаться, но следующая неделя снова будет примерно в этих пределах, возможно, в результате облачности несколько ниже в дневные часы", – отметила синоптик.

Подробнее о погоде в Украине

До четверга, 23 октября, Украина будет оставаться под влиянием теплого воздуха с юга. А уже в пятницу ожидается поступление нового атмосферного фронта с запада, который сначала принесет дожди на Правобережье, а в субботу – почти во все регионы страны, кроме западных.

Осадки местами будут интенсивными, а на юге возможны грозы. Во время прохождения фронта в Карпатах прогнозируется смешанная фаза осадков – дождь с мокрым снегом. Ночная температура в ближайшие дни будет колебаться в пределах +3...+10 градусов, а днем – +11...+16, на юге до +19 градусов.

В четверг в восточных и Сумской областях ночью ожидается прохладнее – +1...+6 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Дневная температура на этой территории составит +8...+13 градусов.

После прохождения атмосферного фронта в воскресенье осадки преимущественно отступят. кратковременные дожди могут быть в западных и северных областях. Однако в понедельник, 27 октября, в большинстве регионов ожидается дождливая погода.

Ночью столбики термометров покажут +1... +7 градусов, а днем +6... +12 градусов. На юге страны ночью +4... +10 градусов, а днем +11... +16 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

