'Украина может победить Россию и без американской помощи': Пекарь озвучил вероятные сценарии завершения войны

Есть два ключевых сценария завершения российско-украинской войны: "Гнилая сделка" и "Пчелы победили медведя". Один предусматривает заморозку конфликта по существующей линии фронта, а другой – победу Украины со значительными потерями.

Видео дня

Об этом в интервью каналу "Орестократия" сказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Львовской бизнес-школы УКУ, общественный деятель и предприниматель Валерий Пекар. По его словам, исследование экспертов показало, что из шести сценариев только два можно считать относительно стабильными и вероятными.

Остальные или маловероятны, или неустойчивы и быстро переходят в другой сценарий.

Одним из главных сценариев, который Пекарь назвал "Гнилая сделка", является сохранение суверенитета Украины в условиях определенных уступок России под давлением западных партнеров.

"Более мягкий вариант может включать обязательства не отвоевывать оккупированные территории военным путем в течение 10 лет или не вступать в НАТО, но оставлять возможность других союзов безопасности", — пояснил эксперт.

В то же время, жесткий вариант этого сценария предусматривал бы ограничение численности и вооружения украинских сил обороны, присутствие российской агентуры и официальное признание оккупированных территорий Россией, что, по его словам, неприемлемо для Украины.

Пекарь подчеркнул, что в процессе переговоров с США вопрос этого сценария активно обсуждался.

"Американский президент предлагал жесткие условия, украинский президент отвергал их и предлагал вариант, приемлемый для Украины. Каждый остался при своем", — отметил он.

По мнению Пекара, именно отказ Украины соглашаться на неприемлемые условия и сохранение "красных линий" стало причиной оптимистического настроя украинского руководства после возвращения с переговоров.

Он также отметил, что Украина способна победить даже без американской помощи, если будет придерживаться собственной стратегии и защищать свои национальные интересы.

"Существует сценарий, в котором Украина все равно может победить, однако с очень большими потерями за счет трех ключевых факторов. Речь идет об экономических потерях... Этот сценарий называется "Пчелы победили медведя" - сказал он.

Эксперт пояснил, что победа Украины может произойти за счет инновационности, "Коалиции решительных" и слабости российской экономики, которая в какой-то момент может лопнуть.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По словам американского президента, у него есть надежда на то, что Пекин поможет урегулировать конфликт между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!