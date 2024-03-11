Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

В Украине 12 марта дождь, местами с мокрым снегом, может пройти ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем – на Правобережье и на Херсонщине. В остальных регионах – без осадков.

На Правобережье прогнозируется облачная погода, на остальной территории – переменная облачность. Такими данными поделились синоптики на сайте Укргидрометцентра.

По Украине во вторник ожидается юго-восточный ветер (7-12 м/с). Однако на западе страны будут сильные порывы до 15-20 м/с. В связи с этим там объявлен І (желтый) уровень опасности.

Температура ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму от 0 до +5. На остальной территории – от -1 до -6, хотя на северо-востоке мороз может достигнуть -9 градусов.

Днем в среднем по стране от +3 до +5, в Крыму до +11 тепла. На Закарпатье ночью от +4 до +9, днем от +9 до +14 градусов.

В Киевской области во вторник, 12 марта, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В темное время суток ожидается мороз от -1 до -6, в светлое – от +2- до +7 тепла. В самом Киеве – ночью от -1 до -3, днем от +3 до +5 градусов.

Как писал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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