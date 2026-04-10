Скорбная новость: от тяжелой болезни умер защитник Украины из Дрогобыча. Фото

В Дрогобыче Львовской области после длительной и изнурительной борьбы с онкологической болезнью ушел из жизни военнослужащий Юрий Карпман. На защите родной страны он стоял с 2016 года до октября 2025-го, когда у него обнаружили рак.

Видео дня

Карпман умер 9 апреля 2026-го. Трагическую новость подтвердил на своем сайте Дрогобычский городской совет.

Что известно о воине

Юрий Карпман родился 16 ноября 1973 года в селе Иванков Киевской области. Когда ему было пять, вместе с семьей переехал в Дрогобыч. Там окончил ООШ №2, Механический техникум и пошел служить в армию.

Во взрослом возрасте Карпман около 11 лет работал в охране нефтеперерабатывающего завода.

После начала российской агрессии на Донбассе дрогобычанин не смог оставаться в стороне. С 2016 года от подписал контракт с местной в/ч А1108 и в составе артиллерийского подразделения выполнял боевые задачи на востоке Украины.

Параллельно мужчина заочно закончил Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко.

"Юрий стоял на защите родной земли много лет и продолжал нести службу во время полномасштабного вторжения врага. Был старшим лейтенантом", – сообщила пресс-служба мэрии.

В Facebook-сообществе СОШ №2 города Дрогобыч сообщается, что в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки "Черный лес" украинец дослужился до должности командира взвода охраны.

Вследствие несения службы у мужчины развилось тяжелое заболевание – рак. С октября 2025-го он проходил лечение в медицинских учреждениях, но утешительных результатов не было.

Карпман умер 9 апреля 2026 года в родном доме.

У него остались мама, сын, который тоже стоит на защите Украины, невестка и внук.

Парастас по защитнику уже состоялся 9 апреля. Чин похорон назначен на пятницу, 10 апреля. Местом последнего упокоения будет дрогобычская Аллея Славы.

Как писал OBOZ.UA, 17 марта 2026 года на войне погибли двое родных братьев – Сергей и Александр Горобцы из села Хажин Житомирской области. Они вместе защищали свою страну от российского агрессора, служили в одном взводе, вместе выполняли задачи по уничтожению воздушных целей противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!