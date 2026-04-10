Скорбная новость: от тяжелой болезни умер защитник Украины из Дрогобыча. Фото
В Дрогобыче Львовской области после длительной и изнурительной борьбы с онкологической болезнью ушел из жизни военнослужащий Юрий Карпман. На защите родной страны он стоял с 2016 года до октября 2025-го, когда у него обнаружили рак.
Карпман умер 9 апреля 2026-го. Трагическую новость подтвердил на своем сайте Дрогобычский городской совет.
Что известно о воине
Юрий Карпман родился 16 ноября 1973 года в селе Иванков Киевской области. Когда ему было пять, вместе с семьей переехал в Дрогобыч. Там окончил ООШ №2, Механический техникум и пошел служить в армию.
Во взрослом возрасте Карпман около 11 лет работал в охране нефтеперерабатывающего завода.
После начала российской агрессии на Донбассе дрогобычанин не смог оставаться в стороне. С 2016 года от подписал контракт с местной в/ч А1108 и в составе артиллерийского подразделения выполнял боевые задачи на востоке Украины.
Параллельно мужчина заочно закончил Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко.
"Юрий стоял на защите родной земли много лет и продолжал нести службу во время полномасштабного вторжения врага. Был старшим лейтенантом", – сообщила пресс-служба мэрии.
В Facebook-сообществе СОШ №2 города Дрогобыч сообщается, что в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки "Черный лес" украинец дослужился до должности командира взвода охраны.
Вследствие несения службы у мужчины развилось тяжелое заболевание – рак. С октября 2025-го он проходил лечение в медицинских учреждениях, но утешительных результатов не было.
Карпман умер 9 апреля 2026 года в родном доме.
У него остались мама, сын, который тоже стоит на защите Украины, невестка и внук.
Парастас по защитнику уже состоялся 9 апреля. Чин похорон назначен на пятницу, 10 апреля. Местом последнего упокоения будет дрогобычская Аллея Славы.
