Украину на выходных накроют дожди, возможен мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Карта

В субботу и воскресенье (18 и 19 октября) на территории Украины прогнозируются дожди, а местами и мокрый снег. Прохладнее всего будет на западе и севере Украины, где температура днем не превысит +5...+8 градусов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По данным специалиста, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с осадками и похолоданием.

Прогноз погоды на три дня

В ночь на субботу, 18 октября, в западных областях Украины ожидаются дожди, местами возможен мокрый снег. Днем осадки распространятся на большинство регионов, а температура воздуха составит +3...+8 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до понедельника.

В воскресенье, 19 октября, атмосферные фронты принесут дожди на запад, север и Винницкую область. В некоторых областях ожидается мокрый снег, который будет быстро таять из-за плюсовой температуры. На юге Украины осадки будут менее интенсивными. Ночью температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем термометры покажут от +5 до +9, на востоке до +11 градусов.

В понедельник, 20 октября, погода несколько стабилизируется. Дожди прекратятся почти по всей территории Украины, лишь в отдельных центральных и восточных регионах возможны незначительные осадки. На Житомирщине, Хмельнитчине и Винничине, синоптики прогнозируют ночные заморозки. Днем термометры покажут от +6 до +9 градусов.

Напомним, в Киевской области в пятницу, 17 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют, однако небо будет облачным весь день. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

