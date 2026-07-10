Будут пышно цвести из года в год: что обязательно нужно сделать с тюльпанами

Невозможно представить приход весны без цветения тюльпанов. Среди всех весенних луковичных растений они, пожалуй, пользуются самой большой любовью во всем мире. Но уход за ними не заканчивается после того, как цветы отцветут.

Видео дня

Как продлить жизнь растениям и помочь им пышно расцвести в следующем сезоне, выясняло издание Mirror, обратившись к профессиональному садоводу Монти Дону. Оказалось, когда лепестки тюльпанов начинают увядать и осыпаться, наступает идеальный момент для удаления отцветших бутонов. И хотя весной тюльпаны устраивают настоящее зрелищное шоу, как только этот период заканчивается, цветы обязательно нужно обрезать.

Обычно эту процедуру проводят в конце апреля или в начале мая, что гарантирует пышное цветение растений в следующем году. Очистка клумбы от увядших головок сразу после того, как они утратили свой лучший вид, останавливает процесс образования семян. Благодаря этому вся энергия растения направляется исключительно на закладку и развитие новых луковиц для будущего сезона.

Для обрезки отцветших бутонов можно использовать секатор, однако вполне достаточно просто отщипнуть пальцами саму головку цветка, захватив не более 5 сантиметров стебля. Срезать весь стебель полностью до самого основания растения не нужно – его рекомендуется оставлять на месте. Мясистый зеленый стебель тюльпана принимает активное участие в процессе фотосинтеза, благодаря чему генерирует дополнительную энергию для луковицы. Если же удалить большую его часть, корневая система растения получит значительно меньше питательных веществ.

Чтобы привести клумбу в порядок и придать ей более опрятный вид, увядшие листья тюльпанов можно аккуратно пригнуть к земле или слегка заплести, главное – не повредить их структуру.

Если же вы планируете оставить тюльпаны на том же месте, где они росли, достаточно будет ограничиться лишь удалением бутонов. А вот для смены места понадобится немного больше усилий, ведь цветы придется извлечь и уложить на хранение.

Для пересадки цветов на другой участок в следующем году луковицы выкапывают сразу после окончания цветения. После этого их отправляют на хранение в прохладный сарай или гараж, а с приходом осени снова высаживают в грунт.

Оптимальное время для осенней посадки тюльпанов приходится на период с конца октября и продолжается в течение ноября-декабря, если стоит достаточно тёплая погода. Луковицы заглубляют в землю острым концом вверх на расстояние около 8 сантиметров друг от друга. Глубина посадки должна в три раза превышать высоту самой луковицы, после чего место посадки тщательно засыпают почвой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения стоит посадить в тени для украшения сада.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.