Прекрасно растут в тени: 5 недооцененных садовых растений

Хосты, бальзамины, морозники и гейхеры – прекрасные растения для выращивания в тени вашего сада. Но они настолько распространены, что, кажется, растут у всех. Между тем, это далеко не единственные тенелюбивые варианты.

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Более того, если немного поискать, можно найти действительно уникальные и эффектные виды, которые прекрасно украсят места под деревьями и другие темные уголки на вашем участке. Конечно, такие растения имеют свои особенности. Большинство из них – эфемероиды, которые часто переходят в состояние покоя или просто исчезают уже к маю или июню. Однако есть несколько видов – особенно с декоративной листвой – которые могут привлекать внимание в течение всего сезона. Издание Real Simple собрало пять замечательных примеров.

Роджерсия

Эти красивые растения поражают разнообразием цветов и форм листьев, а цветут они весной и в начале лета. Цветоносы с розовыми, желтыми и белыми цветами могут достигать двух метров в высоту, придавая эффектность затененным местам.

Дафна (Волчье лыко)

Если вам нужно более крупное растение или куст, чтобы одним махом заполнить весь темный уголок, дафна может стать идеальным выбором. Она способна вырастать до 1,5-1,8 метра в высоту и в ширину, а весной на ней появляются красивые розовые и белые цветы. Растение лучше всего чувствует себя в месте, куда утром попадает хотя бы немного солнца.

Рутовик (Анемона рутолистная)

Это очаровательное многолетнее (и к тому же дикорастущее) растение в начале весны украсит сад белыми и розовыми цветами. Впрочем, затем исчезнет с клумбы вплоть до следующего сезона.

Хелоне (Змееголовник)

Многие тенелюбивые растения цветут весной, но если вы хотите добавить красок и в более позднее время, обратите внимание на хелону. Она будет цвести с лета до самой осени. Для хорошего роста ему нужно хотя бы немного рассеянного солнца, а цветы бывают розовых, фиолетовых и белых оттенков.

Алоказия ("Слоновьи уши")

Эти растения имеют крупные эффектные листья, напоминающие слоновьи уши. К тому же они прекрасно растут в тени. Они станут интересной альтернативой более привычному папоротнику. Эффектные сердцевидные листья этих растений бывают разных цветов – от всех оттенков зеленого до фиолетового и почти черного.

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