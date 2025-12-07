Будут ли зимой морозы до -30? Синоптик назвала условия

В ближайшие дни в Украине погодные процессы не претерпят особых изменений. Осадков не будет, "лишь немного интенсивнее может быть ветер", потоки которого сейчас идут с юго-востока и востока. Причем "уменьшится вероятность туманов". Такую погоду в Украине обусловили поле высокого давления и относительная теплая воздушная масса.

Об этом сообщила известный украинский синоптик, сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха. Более того, она рассказала, как же продлится эта зима и ожидаются ли сильные морозы.

Какая погода будет в ближайшие дни

"Поле высокого давления обеспечивает нам спокойную погоду, по крайней мере еще до конца этой недели. И только на следующей, с 8 декабря возможны незначительные изменения, но, согласно расчетам и оценкам, которые есть сегодня, опять же, не кардинальные", – отметила синоптик.

По ее словам, специалисты сейчас фиксируют тенденции "господства более теплой воздушной массы", поэтому среднесуточные температурные показатели несколько выше климатической нормы.

"И такой ход синоптических процессов будет сохраняться еще по крайней мере первую половину декабря", – отметила госпожа Птуха.

Понятно, что теплее, чем сейчас, теперь не будет, наоборот, "несколько ниже может быть ночная температура, возможны морозы". Однако дневные максимумы будут меняться довольно медленно, оставаясь в плюсовом диапазоне.

"В отдельные дни местами температура может быть около 0, но в целом каких-то резких изменений пока не ожидаем", – добавила синоптик.

Почему зимой сильные морозы

"До минус 20 или 30 – давненько у нас уже такого не было. Но, как я уже отмечала, исключать какой-то период стока холодных воздушных масс мы не можем. Это зависит от того, насколько интенсивным будет такое понятие, как полярный вихрь" – отметила Наталья Птуха, когда речь коснулась всего зимнего периода 2025-26.

Она пояснила, что погодные условия в восточной части Европы, в том числе и в Украине, зависят от активности этого полярного вихря.

"И при положительной фазе, когда происходит сильный вихрь над северным полюсом, становится более интенсивным движение воздушных масс. Если они там сконцентрированы, именно над полюсом, и там вращаются, то в Европе преобладает западный перенос воздушных масс, то есть больше из Атлантики. И в Украину поступает более влажный и теплый воздух атлантического происхождения", – рассказала госпожа Птуха.

И наоборот, когда этот вихрь слабый и холодные воздушные массы не такие интенсивные, то может происходить вторжение холодного арктического воздуха в другие регионы, в Европу в целом и Украину в частности.

Так ожидать ли сильных морозов

Синоптик объяснила, что это, учитывая имеющиеся тенденции и общее потепление, маловероятно. Но совсем не исключено.

"Дело в том, что наша страна так расположена, что географически и климатически у нас могут быть достаточно разные проявления погодных условий. Особенно это наблюдается в последние десятилетия", – отметила она.

Как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

Отметим, что календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

