Будут ли мобилизовать мужчин в возрасте 50+ с сентября: объяснение

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине уже четвертый год продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Для обороны страны в войска призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Что касается категории военнообязанных в возрасте 50 лет и старше, их мобилизуют на общих основаниях, однако возможны определенные особенности призыва. Какие именно и будут ли призывать мужчин 50+ с 1 сентября, читайте в материале OBOZ.UA.

Отправляют ли на фронт мужчин 50+

По информации ТЦК, мужчин в возрасте от 50 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, обязательно призывают. Однако в основном они направляются на тыловые позиции, а не на передовую.

В частности, еще в 2024 году ТЦК получили непубличные указания, не доступные для широкой общественности, сообщила в январе заместитель начальника в ТЦК в Киеве Лариса Козак.

Согласно этим инструкциям, мужчины в возрасте более 50 лет не отправляются непосредственно на фронт после мобилизации, но могут служить на тыловых должностях и должностях обеспечения.

"Категория 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики", – сказала Лариса Козак.

Будут ли мобилизовать мужчин 50+ с 1 сентября

С 1 сентября мобилизация военнообязанных в возрасте от 50 лет будет происходить на общих основаниях.

Общую мобилизацию регулирует закон "О мобилизационной подготовке", где в статье 22 указаны обязанности мужчин, а в статье 23 – основания для отсрочки.

Официально основания для отсрочки из-за возраста старше 50 лет нет, поэтому все такие военнообязанные, мужчины могут быть мобилизованы, если будут признаны годными к службе и не будут иметь права на отсрочку.

В свою очередь Постановление Кабинета министров № 560 регулирует вручение повесток, вызов для прохождения ВВК и для призыва.

Никаких изменения в эти нормативно-правовые акты не вносили, уточнений относительно службы мужчин от 50 лет также нет.

Поэтому они подлежат призыву в армию и несут службу на общих основаниях, как все другие категории мужчин.

"Относительно 50+ – все так же. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются годными к несению службы. Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственно боевые должности", – рассказала Лариса Козак.

Какой порядок мобилизации мужчин 50+

В соответствии с порядком проведения мобилизации и порядком воинского учета, мужчины в возрасте от 50 лет обязаны:

– Быть на воинском учете по месту жительства – в ТЦК и на работе и уточнять учетные данные в соответствии с порядком и в определенные сроки.

– Прибыть по повестке в указанное время и место.

– Пройти ВВК, если ранее были признаны ограниченно годными и не прошли ВВК до 5 июня 2025 года или постановление ВВК утратило силу и нет отсрочки.

– Явиться по мобилизационному распоряжению, если получили такое в порядке, предусмотренном законодательством, и нет права на отсрочку.

Итак, если человек 50+ не имеет отсрочки и признан годным к службе, его могут призвать по общей мобилизации. В ТЦК говорят, что таких лиц отправляют на должности обеспечения и в тыл.

А мужчины от 60 лет и старше, которые не подлежат призыву, могут добровольно заключить контракт для службы в армии, если имеют достаточную физическую пригодность.

