Будут давать плоды десятилетиями: какие деревья для сада самые долговечные

Закладывая сад, многие думают не только о ближайших урожаях, но и о том, какие деревья смогут плодоносить много лет подряд. Некоторые плодовые культуры при должном уходе способны жить десятилетиями, а иногда и значительно дольше.

Именно поэтому их считают особенно выгодной инвестицией для приусадебного участка. Эксперты по выращиванию плодовых деревьев Майк Билтонен и Дэвид Фрид назвали виды, которые отличаются наибольшей долговечностью.

Груша

Грушу часто называют одним из лучших вариантов для долговечного сада. Большинство сортов являются самоплодными и не слишком сложными в выращивании.

Эксперты отмечают: груши могут жить не просто десятки лет, а даже несколько веков. В то же время главной проблемой для них считается бактериальный ожог, поэтому для сада советуют подбирать устойчивые сорта.

Яблоня

Это один из самых популярных плодовых вариантов для частного сада. Яблони могут жить до ста лет, хотя лучшую урожайность обычно показывают в более молодом возрасте. В зависимости от сорта яблони бывают как самоплодными, так и самобесплодными, поэтому подбор сортов имеет значение для урожая.

Преимущество этой культуры еще и в том, что она хорошо знакома большинству садоводов и подходит для разных типов участков. При хорошем уходе взрослое дерево может давать очень щедрый урожай.

Хурма

Хурма считается менее привычным вариантом для многих садов, но по долговечности она тоже заслуживает внимания. В среднем такие деревья живут 50–75 лет, а при должном уходе – и дольше.

Многие сорта хурмы являются самоплодными, однако соседство еще одного дерева может положительно повлиять на урожайность и качество плодов. Поэтому это хороший вариант для тех, кто хочет совместить долговечность с менее типичной для сада культурой.

Шелковица

Шелковица – еще одно дерево, которое способно расти и плодоносить много лет. При правильном уходе она может прожить до ста лет. Ее плоды часто сравнивают с ежевикой, но без косточек, а само растение считается относительно неприхотливым.

Шелковица может расти на разных типах почв, что делает ее удобной для многих садоводов. Кроме долголетия, ее ценят и за стабильный урожай.

Черешня

Черешня хорошо известна не только благодаря сладким плодам, но и благодаря своей долговечности. По словам специалистов, при правильном уходе такие деревья могут жить 60–80 лет. Кроме урожая, черешню ценят за хорошее весеннее цветение и декоративный вид в саду. Многие сорта являются самоплодными, но перекрестное опыление с другим деревом рядом обычно улучшает завязывание плодов и их качество. Именно поэтому для стабильного урожая лучше учитывать не только долговечность дерева, но и условия опыления.

Абрикос

Абрикосовые деревья также относятся к долговечным плодовым культурам. При надлежащих условиях они могут жить 60–80 лет. Их легко узнать по душистым бело-розовым цветам, которые появляются еще до распускания листьев.

В то же время эксперты обращают внимание, что при выборе сорта следует учитывать климатические условия, ведь не все разновидности одинаково хорошо адаптируются в разных регионах.

Инжир

Инжир тоже входит в перечень плодовых деревьев, которые могут плодоносить очень долго. При хорошем уходе он способен жить более ста лет. Это дерево известно сладкими плодами грушевидной формы, гладкой серой корой и раскидистой кроной.

После укоренения инжир не требует слишком сложного ухода и может расти на разных типах почв. Именно поэтому его часто рассматривают как интересное и практичное дополнение к саду.

