Как обрезать грушу осенью: секрет для лучшего урожая

Чтобы получить крупные, сочные и ароматные груши, важно правильно подготовить дерево к зиме. Осенняя обрезка – это не только формирование кроны, но и забота о будущем урожае.

Видео дня

Специалисты советуют проводить процедуру после завершения листопада, в сухую, безветренную погоду. OBOZ.UA рассказывает, как обрезать грушу.

Зачем проводить осеннюю обрезку

Обрезка помогает дереву обновиться, избавиться от больных, сломанных или старых веток, а также способствует равномерному распределению питательных веществ. Если оставить густую или поврежденную крону, груши будут получать меньше света и воздуха, а это негативно скажется на количестве и качестве плодов.

Основные правила обрезки груши

Во время обрезки главное – не навредить дереву. Удаляйте только те ветки, которые мешают развитию. Особое внимание уделите:

поврежденным или сломанным ветвям;

побегам, растущим внутрь кроны или перекрещивающимся между собой;

слишком густым участкам, где не хватает света.

После прореживания ветви начинают лучше проветриваться, нижние побеги получают больше солнца, а плоды созревают равномерно и становятся более сладкими.

Ветки, расположенные вблизи центрального ствола, укорачивают на 5–6 почек: внизу оставляют самые крепкие побеги, вверху – слабые.

Важно обрезать только до хорошо развитого бокового побега. Если срез сделать неправильно, могут образоваться мощные вертикальные ветви, которые не плодоносят и забирают силы у дерева.

Особенности обрезки молодых деревьев

В первый год после высаживания груши также нужно провести формовочную обрезку. Оптимальная высота саженца после процедуры – 70–90 см.

Если оставить выше – крона вырастет слишком высокой и неудобной для ухода, если ниже – ветви будут расположены слишком близко к земле и могут повреждаться от морозов или осадков.

После обрезки все срезы диаметром более 1 см желательно обработать садовым варом или специальной пастой – это защитит дерево от инфекций и ускорит заживление.

OBOZ.UA также рассказывал, чем стоит подкормить сливу осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.