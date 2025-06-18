'Будьте любезны': как найти правильное соответствие в украинском языке

Формулы вежливости – это то, что делает наше ежедневное общение более приятным. Но хорошо ли вы владеете такими формулами, присущими именно украинскому языку?

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Если вы долго пользовались русским, вам может захотеться воспользоваться привычной формулировкой "будьте любезны", просто переведя ее на украинский. И Telegram-канал "Correctarium – Украинский язык" поощряет вас использовать формулу "будьте люб’язні" в своей речи. Такая формула вежливой просьбы является вполне допустимой.

Допустимой, но далеко не единственной. В словарях можно найти сразу несколько соответствий, которые уместно использовать в разных ситуациях. И вот какие варианты предлагают авторы канала:

будь ласка – универсальная формула, уместная практически в любой ситуации (обратите внимание: она пишется без дефиса)

Будь ласка, зачиніть двері, мені холодно.

про́шу – вежливый, но при этом сдержанный способ выразить просьбу

Про́шу, допоможіть мені з цим важким вантажем.

будьте ласкаві (будьте такі ласкаві) – несколько более формальная, но тоже достаточно универсальная формулировка

Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку.

коли (якщо) ваша ласка – еще более формальный, но при этом подчеркнуто вежливый вариант

Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.

зробіть таку ласку – призыв к собеседнику проявить свои лучшие качества, оказать ценную услугу

Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання.

чи не могли б ви – еще одно подчеркнуто вежливое обращение к собеседнику

Чи не могли б ви надіслати мені ці документи електронною поштою?

Выбирайте фразы и формулировки на свой вкус и в зависимости от ситуации. Умение оперировать такими формулами добавит по 100 баллов к вашей личной вежливости и владению украинским языком в быту и в официальных ситуациях.

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