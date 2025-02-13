Будет "сюрприз": синоптик сообщила об изменении погоды в Украине и рассказала, чего ждать до конца февраля

На этой неделе в Украине ожидается непродолжительное повышение температуры. Потепление будет незначительным, и уже с 16 февраля страну снова покроют морозы, которые могут усилиться еще на несколько дней.

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Как сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха для OBOZ.UA, потепление будет связано с прохождением атмосферного фронта с северо-запада. Он принесет больше облачности, что смягчит ночные морозы, а также будет способствовать осадкам в виде снега.

С 16 февраля и ориентировочно до середины следующей недели в Украине будет царить очередная волна морозов с ощутимыми ночными значениями, в некоторых областях ниже, чем сейчас.

Однако этот период будет длиться недолго, потому что уже с воскресенья в страну вернется холодный циклон, и, по меньшей мере, до 20 февраля сохранится зимний характер погоды. После этого, возможно, последует постепенное потепление.

"Пока мы видим, что ориентировочно до 20 февраля у нас удерживается зимний характер погоды с морозами. Причем после прохождения этого атмосферного фронта 16-18 февраля они могут быть более ощутимыми или по крайней мере такими, какие они сейчас", — сказала Птуха.

По ее словам, после 20 февраля морозы могут ослабеть и придет определенное изменение синоптических процессов. Не исключено, что на несколько градусов более высокие показатели.

"Но пока сложно говорить об этом, ведь процессы могут перестроиться по-другому. Поэтому раньше времени не хочу обнадеживать людей", — отметила синоптик.

По данным "Укргидрометцентра", средняя месячная температура воздуха в феврале – от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине грозит дефицит воды: сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвима к засухам южная степь, в частности районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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