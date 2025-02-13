Погода в Украине резко изменится в День влюбленных: в Гидрометцентре удивили прогнозом

В феврале в нашу страну пришла настоящая зима с ощутимыми морозами. Однако уже на этой неделе погода в Украине может снова измениться. Синоптики ожидают непродолжительное и незначительное потепление, когда температура может повыситься на несколько градусов и в большинстве регионов страны выпадет снег. Это событие совпадет с Днем святого Валентина или Днем влюбленных, который отмечается 14 февраля.

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В ближайшие выходные погода снова вернется в прежнее состояние. По меньшей мере, до следующего четверга, 20 февраля, в Украине будет преобладать зимняя погода, а затем может произойти очередная перестройка синоптических процессов, возможно, в сторону потепления. Подробным прогнозом погоды в Украине на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину придет потепление, которое продлится всего два дня

В Украине установилась настоящая зимняя погода с довольно сильными морозами ночью. Будет ли в ближайшее время потепление? "Потеплением это не назовешь, но определенные колебания ожидаем в конце этой недели. Они будут связаны с тем, что с северо-запада будет приходить атмосферный фронт, который принесет больше облачности. Соответственно, ночные морозы уже не будут столь интенсивными. Но это только 14-15 февраля", – объяснила синоптик.

С воскресенья, 16 февраля, и ориентировочно до середины следующей недели в Украине будет царить очередная волна морозов с ощутимыми ночными значениями, в некоторых областях ниже сейчас.

Погода в День влюбленных будет особенной.

Наталья Птуха озвучила подробный прогноз погоды на ближайшие дни, в частности, на День влюбленных, который отмечается 14 февраля. В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается погода без осадков. Ночью и утром на северо-востоке и Карпатах возможны туманы. Ночью -4…-11 градусов, на востоке и Карпатах может быть до -15 градусов. Дневные максимумы составят -3…+2 градуса. На западе и в Одесской области днем воздух будет прогреваться до 0…+5 градусов.

В пятницу, 14 февраля, в тот день, когда в Украину придет новый атмосферный фронт, в западных и северных областях возможен небольшой снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. "На это следует обратить внимание, потому что мы уже отвыкли от таких зимних осадков. Хотя большого снега, интенсивных снегопадов мы не ожидаем, но все равно необходимо не забывать, что следует быть внимательными на дорогах", – отметила Наталья Птуха. Она добавила, что снежный покров не будет большим – до 5 сантиметров, "местами с пробелами".

В этот день ночью ожидается уменьшение морозов до -3...-8 градусов. "Разве что на левобережье остается -8... -13 градусов, потому что туда атмосферный фронт поступит 15 февраля", – пояснила она. Днем 14 февраля ожидается -1...+4 градуса, на юге и в Крыму до +8 градусов.

На остальной территории 14 февраля будет без осадков, однако уже в субботу, 15 февраля, будет снижаться в большинстве других областей. В западных и северных областях днем ожидается прекращение осадков – "атмосферный фронт отойдет на юго-восток", – рассказала синоптика. В течение суток синоптики ожидают 0…-6 градусов. В то же время на западе вернутся мощные ощутимые морозы на уровне -6…-11 градусов.

Какая будет погода в Украине до конца февраля?

"Пока мы видим, что ориентировочно до 20 февраля у нас удерживается зимний характер погоды с морозами. Причем, после прохождения этого атмосферного фронта 16-18 февраля они могут быть более ощутимыми или по крайней мере такими, какие они сейчас. Мы надеемся, что после 20 февраля морозы несколько ослабеют, и будет определенное изменение синоптических процессов, возможно, на несколько градусов более высокие показатели. Но пока сложно говорить об этом, ведь процессы могут перестроиться по-другому. Поэтому раньше времени не хочу обнадеживать людей", – отметила синоптик.