Будет ослабление морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

Во вторник, 20 января, погода в Украине будет морозной. Кое-где столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что ослабления морозов стоит ожидать во второй половине следующей недели.

Подробнее о погоде

По прогнозу синоптика, ближайшей ночью температура воздуха по всей стране опустится до -12... -18 градусов, а на севере и западе местами будет достигать -20.

В течение вторника днем столбики термометров будут показывать -6... -11 градусов. Из-за низких температур на дорогах ожидается гололедица.

Ветер будет западный и северо-западный, слабый или умеренный. Существенных осадков не предвидится из-за влияния антициклона.

В Киеве 20 января прогнозируют морозную и сухую погоду.

Морозы ослабнут, но есть нюанс

"Далее на неделе, скорее вторая половина, замаячило ослабление морозов", – подчеркнула Диденко.

В то же время, по ее словам, снижение морозов будет сопровождаться осадками и усилением ветра, что может осложнить ситуацию как на дорогах, так и в помещениях украинцев, а также сказаться на самочувствии людей.

К тому же в конце января и в начале февраля возможна новая волна сильных морозов.

"Но, какой бы ни была комфортной или некомфортной Атлантика, пусть идет к нам, хоть с ветром и осадками. Ведь надо же вместе когда-то побороть этот завистливый Азиатский морозный антициклон", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, определенное ослабление холода стоит ожидать после 20-х чисел второго зимнего месяца. Именно с 22 января начнут прослеживаться определенные изменения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!